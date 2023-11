El sincero consejo de Gareth Bale a la estrella del Real Madrid Jude Bellingham: "Habla con la prensa y en español, o recibirás muchos palos"

"Yo no quería hacerlo. Sólo quería jugar al fútbol e irme a casa, así que eso probablemente me perjudicó e hizo que me atacasen más".

Gareth Bale, ex jugador del Real Madrid, ha aconsejado a la actual estrella del conjunto capitalino, Jude Bellingham, y le ha instado a hablar con la prensa y "en español" para evitar los "palos".

El ex extremo galés, de 34 años, ha aparecido en un distendido concurso de temática deportiva, A League of Their Own, que emite la plataforma Sky. El programa se emitió el pasado 25 de octubre, pero su contenido se ha hecho ahora viral en redes sociales.

Allí, Bale ha sorprendido con su consejo para Bellingham: “Mi mayor consejo: juega al juego de lo que supone estar en el Real Madrid. Porque si no juegas y no haces lo que la prensa quiere, hablar con ellos y en español (básicamente ser una marioneta) vas a recibir muchos palos. Ves a los Galácticos y actúan como tal. Ellos hacen lo que quiere la prensa y juegan a lo que es ser del Real Madrid. Quizás esa fue mi perdición”.

“Yo no quería hacerlo. Sólo quería jugar al fútbol e irme a casa, así que eso probablemente me perjudicó e hizo que me atacasen un poco más. Mi consejo es que juegue a lo que suponer ser del Real Madrid fuera del campo”, remató Bale.