Sven Mijnans dejará el AZ este verano. Así lo ha revelado el centrocampista de 26 años en su entrevista con Voetbal International.

Tras una gran temporada con 21 goles y 9 asistencias en 50 partidos oficiales, el centrocampista quiere dar el salto.

El zurdo, cuyo contrato vence en 2028, no planea cumplirlo hasta el final. Transfermarkt lo valora en 14 millones de euros.

«Es lógico, todo llega a su fin. Tengo 26 años y llevo tres años y medio en el club. Si quieren obtener algo de mí, ahora es el momento de hablar».

El PSV se interesó el verano pasado y no sabe si volverá a intentarlo: «A veces leo que se hace ese cálculo, pero no se planteó en su momento».

«Llevo mucho tiempo en la Eredivisie y creo que un cambio de cultura me ayudaría a crecer. Pero en el extranjero no tienes garantizada la Champions, algo que un club como el PSV sí puede ofrecer y que podría abrirme las puertas de la selección holandesa», reflexiona en voz alta.

«Tengo claro lo que quiero; ahora solo queda esperar a ver qué pasa».