"El rumor del Barcelona y Lautaro Martínez era cierto"

El representante del atacante argentino del Inter se refirió a la versión de mercado que surgió en medio de la Copa América.

Mientras se destacaba en la Copa América 2019 como uno de los jugadores de mejor rendimiento de la Selección argentina, Lautaro Martínez fue el protagonista de un rumor que lo vinculaba ni más ni menos que al Barcelona. Si bien en un principio la versión se tomó como lo que era, un rumor sin demasiados fundamentos más que el buen papel del delantero, ahora su representante confirmó que se trató de algo mucho más serio de lo que parecía.

"El rumor del interés del es cierto", aseguró Alberto Yaqué, agente del atacante argentino del Inter, en declaraciones a Cómo te va. En la misma línea, sostuvo: "No nos llamó nadie pero sabemos que hubo un sondeo fuerte, importante. Es cierto que hay un gustito de parte del Barcelona".

Por otra parte, su representante se refirió a la adaptación del ex-Racing al fútbol italiano y a la responsabilidad de reemplazar a Mauro Icardi: "Entró con la confianza que lo caracteriza porque lo he vivido. Cuando empezó en Racing tenía adelante a Milito, Bou y Licha López, pero no le importaba nada. Superó las expectativas incluso para él mismo, pero no me sorprendió porque lo conozco".

"Mauro se portó muy bien. Siempre lo estaba llamando, le abrió la puerta de la casa. Es un chico muy interesante, muy buena gente. Y después bueno, era obvio que iban a competir entre ellos porque para Spalletti era con un solo punta", concluyó.