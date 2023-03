Los maños derrotan con contundencia a un Leganés en crisis

El Zaragoza necesitaba la victoria ante el Leganés y esta vez no falló. El equipo de Fran Escribá se mostró muy superior a un Leganés que no anda fino y que tras esta derrota se ha quedado prácticamente sin opciones de asaltar las posiciones de play off.

Avisó primero el Leganés. Apenas un minuto y Raba ya había llevado la inquietud a las gradas de La Romareda. Los zaragocistas intentaban dominar y Bebé, muy activo, protagonizaba la mayoría de las embestidas de los suyos. Pero fue Giuliano Simeone quien desequilibró la balanza. El joven delantero, se fue con fe y algo de fortuna de cuantos contrarios le salían al paso para terminar definiendo con un toque sutil que alojó la pelota en la portería pepinera.



Acusó el golpe el Lega que,, aún así, tuvo arrestos para estirarse y avisar en el minuto 45 con una jugada individual de Miramón que detuvo Cristian. Con la victoria mínima de los locales y mucha tela aún por cortar, se fueron los jugadores a los vestuarios.



La segunda parte comenzó avisos maños. Simeone, crecido tras su gol, ponía en apuros a la zaga madrileña y en una de esas ocasiones, un centro suyo se estrelló en la mano de Sergio González. Tras consultar con el VAR, el colegiado señaló la pena máxima y Vada, en el rechace, tras parar Riesgo su lanzamiento, hacía el 2-0 y llevaba la tranquilidad a la afición blanquilla. La fiesta total llegaría apenas cinco minutos después, en el 74, con la guinda que le puso Puche a una buena jugada de Nieto para poner el 3-0.



Con el partido sentenciado, el Leganés se lanzó a acortar distancias y Cristian tuvo trabajo. Pronto, esos ánimos se fueron disipando y la recta final transcurrió plácida para una hinchada que volvió a ver ganar a su equipo y se marchó feliz a casa. El Lega se queda en tierra de nadie y sin objetivos a la vista.

El resumen del Zaragoza vs. Leganés de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Final en La Romareda. Los tres puntos se quedan en casa. 3-0 para el Zaragoza ante el Leganés.

Minuto 90. Cinco de añadido en Zaragoza.

Minuto 87. El Zaragoza se limita a dejar pasar los minutos con largas posesiones.

Minuto 80. Ya ha bajado los brazos el Leganés. Todo decidido en La Romareda.

Minuto 70. Gran disparo de Arnaiz. Cristian detiene y evita el primero del Leganés.

Minuto 65. Gooooooool! del Zaragoza. Jugada de Nieto y su pase de la muerte lo remata Puche. 3-0 para el Zaragoza. Muy superiores los maños en esta segunda parte.

Minuto 59. Gooooooool!!!! del Zaragoza. Valentín Vada lanzó desde los once metros, Riesgo detuvo en primera instancia pero el rebote le llega otra vez al jugador argentino que pone el 2-0 en el marcador.

Minuto 57.. Pide penalti el Zaragoza. El centro de Giuliano Simeone desde la línea de fondo ha tocado en la mano de Sergio González. El VAR chequea la acción y el colegiado tras verla en la pantalla decreta la pena máxima.

Minuto 48. Otra buena acción de Giuliano Simeone. Su diagonal culmina con un pase filtrado que corta providencial Miramón.

Comienza la segunda mitad en Zaragoza.

Final de la primera parte. Gana 1-0 el Zaragoza al Leganés gracias al gol de Giuliano Simeone.

Dos minutos de añadido en La Romareda.

Minuto 45. La mejor ocasión del Leganés. Gran jugada personal de Miramón que termina con un disparo raso que detiene Cristian Álvarez.

Minuto 42. Centro de Bebé que detiene Riesgo. Está mejor ahora el Zaragoza.

Minuto 35. Goooooool!!! del Zaragoza. Ha marcado Giuliano Simeone. El delantero se marcha de todos los rivales que le salen al paso y define con maestría para inaugurar el marcador. Ya manda el Zaragoza 1-0.

Minuto 26. Centro de Rubén Pardo al área y el guardameta del Zaragoza, Cristian Álvarez tiene que meter los puños para despejar el peligro.

Minuto 25. Tarjeta amarilla para el zaragocista Vada.

Minuto 19. Riesgo detiene un disparo de Bebé. Lo intenta el Zaragoza.

Minuto 12. Ahora lo intentaba Cissé con una jugada individual pero terminó perdiendo la pelota el jugador pepinero. Igualado este tramo inicial del partido.

Minuto 8. Se estira el Zaragoza, Bebé ha metido un buen centro desde la izquierda que ha terminado despejando Nyom en el punto de penalti.

Minuto 1. Ha tenido la primera el Leganés. Buena acción de Raba cuyo disparo final se marcha por encima del larguero.

Comienza el partido en La Romareda.

Estos son los once elegidos por el Leganés

Con este once sale el Zaragoza