El resumen del Slavia de Praga-FC Barcelona, por Champions: vídeos, goles y estadísticas

El FC Barcelona busca la segunda victoria en el grupo F para poder dejar cerca la clasificación para los octavos de la Champions

El FC visita la para verse las caras ante el Slavia de Praga. El conjunto de Ernesto Valverde, que no podrá contar con Umtiti, que se ha vuelto a lesionar, ni con Sergi Roberto, busca asentarse en el liderato del grupo F.

El cuadro de la Ciudad Condal llega al encuentro contra el Slavia de Praga invicto en sus dos primeros partidos de la Liga de Campeones. En la primera jornada, el Barça empató a cero con el .

Ya en la segunda jornada, el equipo barcelonés venció al en el Camp Nou, pero teniendo que remontar al cuadro italiano y venciendo por dos goles a uno a los hombres de Conte.

OLAYINKA, EN PROPIA, DEVUELVE LA VENTAJA AL BARCELONA

BORIL EMPATA EN LA SEGUNDA PARTE

EL GOL DE MESSI A LOS 3 MINUTOS

De la mano de Opta, te contamos todo lo relacionado con el partido entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona.

RESUMEN

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS