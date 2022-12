El resumen del Getafe vs. Mallorca de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Un doblete del madrileño le dio la victoria al cuadro de Quique Sánchez Flores

El Getafe no ha podido regresar a la competición de mejor forma. El equipo azulón se impuso con claridad al Mallorca gracias a un doblete de Borja Mayoral. El primero tras una pared y un gran pase de Enes Ünal y el segundo tras un error de la zaga bermellona.

El equipo de Aguirre no tuvo su día y apenas inquietó la meta de David Soria. Alberola Rojas llegó a señalar un penalti favorable al equipo balear con 0-0 pero finalmente fue retirado debido a que había un fuera de juego previo de Muriqi.

Con estos tres puntos, el Getafe se sitúa con 17 puntos, seis por encima del descenso. El Mallorca, por su parte, continúa undécimo con 19.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Getafe vs. Mallorca de LaLiga

Ruedas de prensa del Getafe vs. Mallorca de LaLiga

Borja Mayoral, tras el partido

"Feliz, no pudo decir más. Contento por la victoria, la gran victoria. Creo que lo necesitábamos mucho y yo también lo necesitaba. Ha sido una victoria de equipo. Hemos aprovechado mucho el parón para entrenar duro y hoy lo hemos demostrado"

"Sí, el primero ha sido un buen gol. Con Enes llevamos ya jugando juntos un año y los buenos nos entendemos bien. Tanto con él como con Carles (Aleñá)".

"Portu, Enes, Carles... es una victoria de equipo. Sabíamos que no habíamos estado a la altura y en casa no habíamos rendido bien, solo habíamos ganado un partido y con lo de hoy nos vamos muy felices".

Raíllo, tras el partido

"El equipo no ha estado bien, hay que hacer autocrítica. En ataque no hemos estado, creo que no hemos ni tirado a puerta".

"Si tienes una ocasión y no la metes y ellos tienen dos claras y las aprovechan, pues es algo que te poelaiza mucho".

Vídeos, alineaciones y noticias del Getafe vs. Mallorca de LaLiga

¡ONCE CONFIRMADO EN EL GETAFE!

¡ASÍ SALE EL MALLORCA!

Resumen del Getafe vs. Mallorca de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Getafe vs. Mallorca de LaLiga