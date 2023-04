El resumen del Bayern Múnich vs. Manchester City de Champions League 2022-2023: vídeo, goles, minuto a minuto y estadísticas

El noruego se cobra una cuenta pendiente con el Bayern.

Pues se han cumplido los pronósticos que muchos vaticinaban tras el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid y Manchester City reeditarán las semifinales que disputaron la pasada campaña, aunque con el orden inverso de los enfrentamientos. A pesar de no lucir su mejor cara, el conjunto de Pep Guardiola capeó el temporal en el Allianz y pudo finiquitar el asunto en la primera mitad de no ser por un penalti que Erling Haaland mandó a las nubes.

TODO SOBRE EL BAYERN MÚNICH VS. MANCHESTER CITY DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-23

No perdonó el noruego en la segunda mitad tras mandar al suelo a Upamecano con un regate excelso y batir a Sommer con un sutil disparo. Nunca había reído último Haaland ante los bávaros y hoy sí lo puede hacer. No obstante, unos instantes antes estuvo a punto de marcar el Bayern con un centro de Coman que no encontró rematador por poco.

Mané sí que encontró premio y penalti por mano de Akanji en otra internada y Kimmich se encargó de marcar el gol del honor para los bávaros. Por si no fuera suficiente para el Bayern, Thomas Tuchel se fue expulsado por protestar airadamente una falta de Laporte. Haaland y el City se citarán con el Real Madrid, ¿se repetirá la historia, o se cobrarán la venganza?

90´ + 5 ¡FINAL! ¡EL CITY JUGARÁ ANTE EL REAL MADRID!

90´ Tiempo de descuento: 5 minutos.

86´ ¡Expulsado Tuchel! Protestó el técnico alemán por una tarjeta no mostrada a Laporte tras una falta del zaguero español, y Turpin decide expulsarle.

Gran pitada a Haaland por parte del Allianz. Se va el noruego tras hacerle un roto a los bávaros

82´ ¡GOL DEL BAYERN! Recorta distancias Kimmich de penalti tras revisar una mano de Akanji dentro del área ante un centro de Mané.

75´ ¡Gol anulado al Bayern! Tel mandó el balón al fondo de la red, pero Coman estaba en fuera de juego cuando recibió en la derecha antes de que el balón le llegase al joven delantero.

El gol de Haaland con el que el Manchester City se postula como rival del Madrid

66´ ¡Lesionado Aké! El neerlandés ha sentido un dolor muscular y no puede seguir. Entra Laporte en su lugar

Mané y Sané se han mirado con indiferencia en el cambio. Mueve ficha Tuchel a la desesperada

56´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE HAALAAAAAAAND! Ahora no perdonó el noruego tras mandar al suelo a Upamecano en una nueva contra del City. Coman había estado a punto de marcar unos segundos antes en el área contraria, lo que es el bendito fútbol.

55´ ¡TUVO LA SENTENCIA HAALAND! Llegó al área solo el noruego en una contra, tenía más tiempo para pensar del que creía y chutó a las manos de Sommer.

¡Ya se juega el segundo acto en Múnich!

45´ + 2 Descanso en Múnich con resultado gafas tras una primera parte en la que el Bayern lo intentó de todas las maneras, pero sin la pizca de suerte necesaria para su épica.

45´ + 1 ¡QUÉ HIZO CHOUPO-MOTING! Le pegó Coman con todo dentro del área ante una marabunta de defensas y su chut se topó con el delantero camerunés. Gran jugada colectiva previa del Bayern.

45´ No ceja en su empeño el Bayern, pero se le agota el tiempo. La oportunidad más reciente la tuvo Sané con un chut lejano desviado. Se añaden dos minutos.

El increíble fallo de penalti de Haaland

El penalti de Upamecano

36´ ¡HAALAND LA MANDA A LAS NUBES! Sigue vivo el Bayern.

34´ ¡PENALTI PARA EL CITY! Chutó Gündogan dentro del área bávara y su disparo se topó con la mano de Upamecano, que fue al suelo para interceptar el chut.

24´ Ha subido de velocidad el Bayern, que pudo haber marcado por medio de Sané en dos ocasiones y otra por medio de Goretzka. Asimismo, Upamecano se libró en el 18 de ser expulsado tras derribar a Haaland cuando el noruego iba a plantarse delante de Sommer, pero el noruego estaba en fuera de juego previamente.

11´ Ha empezado intenso el Bayern, pero no ha conseguido crear más peligro al margen de los centros laterales de Sané y Coman por las bandas.

1´ ¡Ya rueda el balón en Múnich! ¡El Real Madrid espera a Bayern o a Manchester City en las semifinales de la Champions!

Este es el equipo que presenta Pep Guardiola.

Con este once sale el Bayern para intentar la remontada

Resumen del Bayern Múnich vs. Manchester City de Champions League