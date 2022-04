Solo equipos de región están sacando la cara por Chile en la Copa Sudamericana en su fase de grupos y por la Zona D Everton recibe esta noche al Jorge Wilstermann boliviano en choque de realidades opuestas. Y es que mientras los dirigidos por Paqui no pierden desde la primera fecha a nivel liguero (están quintos tras golear a Serena), los viajeros ganaron únicamente en dos ocasiones en su torneo, que los ve penúltimos y, de momento, no optando a la ronda final. En Sausalito, el Ruletero no puede fallar en una instancia que solo deja un clasificado directo a octavos.

Los chilenos en la Sudamericana: Rivales y calendario

Repasa junto a Opta los datos que deja el encuentro:

En la previa, el Ever salió a defender a su artillero Lucas Di Yorio de las críticas del Fantasma Figueroa...

De donde saco everton a ese delantero (7) en cadetes deben haber mínimo 5 mejores que el 😩😩😩😩😩😩😩 — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) April 1, 2022

¡Hola @ghostfigueroa! 👋🏻 Nos demoramos un poquito, pero estábamos buscando una óptica que nos brindara un generoso descuento de 7% o 20% para tus nuevos lentes 🕶️😏, porque al parecer no enfocaste los goles de Di Yorio y Echeverría 🤭



¡Aprovechamos y te los dejamos por aquí! 👇🏻 pic.twitter.com/V5wV8x1Kb8 — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) April 2, 2022

EL RELATO MINUTO A MINUTO

EL RESUMEN DEL PARTIDO