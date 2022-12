El seleccionado capitaneado por Lionel Messi se impuso en los penales a los galos en Lusail y se quedó con el título luego de 36 años de espera.

La ilusión ya es una realidad. Argentina se coronó campeón del Mundial de Qatar 2022 al vencer en los penales a Francia que se quedó a las puertas de conseguir el bicampeonato. Es la tercera estrella de la Albiceleste luego de la última conquistada en 1986 en la era de Diego Armando Maradona y el primer título mundialista para Lionel Messi tras dos finales disputadas. De este modo, el seleccionado que conduce Lionel Scaloni se convirtió en el cuarto más exitoso en una cita planetaria por detrás de Brasil (5), Alemania e Italia (4).

El primer tanto del encuentro llegó al minuto 23 por intermedio del astro rosarino, de penal. Con esto, se transformó en el primer jugador de la historia que marca en octavos, cuartos, semifinales y final de una misma máxima. La jugada se originó al 21’ luego que Ousmane Dembélé derribara a Ángel Di María en el área y el juez Szymon Marciniak no dudara en cobrar la pena máxima. Pasaron 36 años para que un futbolista argentino convirtiera en esta instancia tras Jorge Burruchaga frente a Alemania en 1986.

La efectividad albiceleste volvió a aparecer al 35’ con el Fideo estableciendo el 2-0. Messi descargó para Julián Álvarez, quien se la filtró a Alexis Mac Allister y todo terminó en un centro para que el hombre de la Juventus definiera perfecto ante la salida de Hugo Lloris. Fue el cuarto gol consecutivo en un cruce definitorio para el ex Real Madrid después de timbrar en los Juegos Olímpicos de 2008 contra Nigeria, en la final de la Copa América ante Brasil y frente a Italia por la Finalissima en Wembley.

Ya en la segunda parte, Kylian Mbappé puso a los argentinos entre las cuerdas al marcar un doblete en pocos menos de dos minutos. Primero, Randal Kolo Muani se escapó mano a mano, Nicolás Otamendi lo tomó de la camiseta y el réferi polaco sentenció el penal que “Kiki” cambió por el descuento. Luego, le dio de volea y la cruzó perfecto para establecer el empate 2-2 que llevó el compromiso a la prórroga. Allí Lautaro Martínez sacó un bombazo que atajó el meta de Les Bleus pero apareció Messi para empujarla y darle la ventaja a la Selección. No obstante, el ex AS Monaco volvió a dejar todo en suspenso tras convertir desde los doce pasos tras una mano de Gonzalo Montiel en el área.

Así las cosas, todo se definió en una dramática definición desde los lanzamientos penales, instancia en la que se transformó en héroe Dibu Martínez al contener el disparo de Kingsley Coman. Aurélien Tchouaméni lo erró para los de Didier Deschamps y Gonzalo Montiel le dio la corona a Argentina al concretar el 4-2 definitivo. ¡La Copa está de regreso en Sudamérica después de 20 años!

GOLES, VIDEOS, ESTADÍSTICAS Y RESUMEN

Randal Kolo Muani no falla y Gonzalo Montiel acierta su disparo: ARGENTINA ES CAMPEÓN DEL MUNDO.

¡Dibu Martínez ahogó el disparo de Coman! Posteriormente anotó Dybala. ¡Aurélien Tchouaméni lo mandó afuera y Paredes adelanta a la Albiceleste por 3-1!

Kylian Mbappé marca el primer penal para Francia y Lionel Messi iguala la serie.

¡A los penales! Argentina y Francia definen al campeón desde los 11 metros.

117' ¡GOL DE FRANCIA! Kylian Mbappé marca otra vez de penal y deja 3-3 el encuentro en Lusail.

115' ¡Penal para Francia! Mano de Montiel tras un fuerte remate de Kylian Mbappé y el juez polaco cobra la pena máxima.

108' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi consigue su doblete y pone el tercero para Argentina. Además, iguala nuevamente a Mbappé como goleador del Mundial, ambos con 7 tantos.

105' ¡Lo tuvo Lautaro Martínez! Marcos Acuña metió un gran pase para el Toro, que quedó mano a mano y Dayot Upamecano la desvió cuando buscaba destino de gol.

103' ¡Lo desperdició Argentina! Centro de Marcos Acuña que se va por encima del travesaño, la Albiceleste busca el gol de la victoria.

¡Se define en la prórroga!

97' ¡Era el gol del título! Messi controló desde fuera del área, enganchó para la zurda y sacó un bombazo que Hugo Lloris desvió al córner.

81' ¡GOL DE FRANCIA! Kylian Mbappé fusiló al Dibu Martínez y dejó el encuentro igualado. Kiki Llega a 7 tantos y por ahora vuelve a ser el goleador del Mundial.

79' ¡GOL DE FRANCIA! Kylian Mbappé no falla desde los 12 pasos y convierte de penal el descuento ante Argentina que lo gana 2-1.

78' ¡Penal para Francia! Nicolás Otamendi derribó a Kolo Muani en el área y el juez cobró la pena máxima.

62' ¡Argentina busca el tercero! Jugada colectiva entre Mac Allister, Messi para Álvarez pero Di María no llega al balón.

61' ¡CEEEEEERCA! Pase de Di María para Messi y el centro se va por centímetros desviado del arco de Hugo Lloris.

60' ¡Ahora lo tuvo Julián Álvarez! Gran desborde del jugador del Manchester City por la banda y el centro pegó en el travesaño.

51' ¡Francia busca el descuento! Remate de Antoine Griezmann desde el tiro de esquina directo a las manos de Dibu Martínez.

49' ¡De Paul tuvo el tercero! Buen remate del volante tras asistencia de Di María que se fue a las manos de Lloris.

¡Ya se juega la segunda parte!

35' ¡GOOOOOOOLAZO DE ARGENTINA! Pase de Mac Allister y Ángel Di María encontró el segundo tanto del compromiso tras una gran jugada colectiva. Fue el cuarto gol consecutivo en un encuentro definitorio para el Fideo después de timbrar en los Juegos Olímpicos de 2008 frente a Nigeria, en la final de la Copa América ante Brasil y contra Italia por la Finalissima en Wembley.

23' ¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi no falla desde los 11 metros e inaugura el marcador en Lusail.

21' ¡Penal para Argentina! Ousmane Dembélé derribó a Di María en el área de Francia y el juez polaco Szymon Marciniak no duda en cobrar.

8' ¡Nueva llegada de la Albiceleste! Rodrigo De Paul remató un derechazo desde fuera del área a pase de Ángel Di María pero el balón se desvió en un defensa rival.

5' ¡Probó Alexis Mac Allister! Remate de larga distancia del volante argentino que se va directo a las manos del arquero Hugo Lloris.

2' ¡Avisa la Albiceleste! Julián Álvarez llega con peligro al arco de Francia pero el juez de línea marca posición de fuera de juego.

¡Ya rueda el balón en el Lusail Iconic Stadium! Argentina y Francia se enfrentan por el título del Mundial de Qatar 2022.

¡Los protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego! En breve, la gran final de Qatar 2022.

Lionel Scaloni es el técnico más joven en dirigir una final de la Copa del Mundo desde Rudi Völler en 2002 (42), mientras que podría ser el más joven en ganar el torneo desde su compatriota César Luis Menotti en 1978 (39). Didier Deschamps, en tanto, podría convertirse en el segundo entrenador en llevar a una nación a la victoria en dos Copas Mundiales seguidas, después de Vittorio Pozzo con Italia en 1934 y 1938.

Tras haber perdido 2-1 contra Arabia Saudí en la jornada 1, Argentina podría convertirse en el segundo equipo en la historia de la Copa del Mundo en perder su primer partido de una edición y terminar levantando el trofeo, después de España en 2010.

El duelo será arbitrado por el polaco Szymon Marciniak. Sus dos antecedentes en Qatar 2022, casualmente, tuvieron como protagonistas a los dos finalistas: su primer encuentro fue la victoria 2-1 de Les Bleus sobre Dinamarca por el Grupo D mientras que su segunda aparición se dio en el 2-1 de la Albiceleste contra Australia en los octavos de final.

Francia sale con Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

Argentina forma con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Si Mbappé y Messi ven puerta, sería la primera vez que rivales del mismo club marcan en una final de la Copa Mundial. La última vez que dos compañeros de club marcaron en este partido fue en 1974, cuando Paul Breitner y Gerd Müller, ambos del Bayern Munich, transformaron para la República Federal de Alemania.

Messi sumará su 26º partido de la Copa Mundial superando el récord de Lothar Matthäus (25). Mbappé, que anotó el último gol de Francia en la victoria ante Croacia en 2018, podría convertirse en el quinto jugador en convertir en varias finales de una Copa del Mundo, tras Vavá, Pelé, Paul Breitner y Zinedine Zidane.

A continuación, lo mejor del partido entre Argentina y Francia, correspondiente al juego por el título del Mundial de Qatar 2022.

EL RELATO MINUTO A MINUTO

