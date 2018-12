El Real Madrid ya está avisado

Bochorno para River Plate en el Mundialito de Clubes al ser derrotado en penalties por el modestísimo Al Ain. Y Kashima no exigirá menos.

OPINIÓN

No es nuevo en este campeonato. No es decir tampoco que nunca hubiese sido sorprendido en el Mundialito siquiera. Pero el partido de este martes entre River Plate y Al Ain debe dejar una nítida enseñanza al Real Madrid: en el fútbol actual cualquiera puede hacerte daño si no pones toda la carne en el asador. Y si no, que se lo digan a los chicos de Marcelo Gallardo.

River llegó a Emiratos Árabes como el flamante campeón americano. El vencedor del Superclásico que durará 100 años. Con la moral por las nubes para mirarle a los ojos al tricampeón europeo. Uno acababa de ganar la Copa Libertadores, mientras que el otro había perdido ya a dos entrenadores desde que ganó la Champions League. Las espadas estaban en todo lo alto…. Y sin embargo, el modestísimo Al Ain no sólo le exprimió hasta la extenuación sino que les aguó las mil canciones que preparaban para el choque contra el Real Madrid. Un equipo que ni siquiera fue campeón continental, sino ‘sólo’ ganador de la liga emiratí, anfitriona del torneo.

A River Plate le falta fútbol, pese a ser uno de los equipos más pulidos y trabajados de América. Y comparado con Al Ain, también le faltaron ganas. Quién sabe si andaban aún celebrándole a Boca Juniors, o pensando ya en el Real Madrid… Reservó jugadores clave, encajó en el primer minuto, y aunque remontó ya al cuarto de hora ni con un penalti a favor con 2-2 pudo darle la vuelta en el tiempo reglamentario. El Real Madrid, que está cuajando resultados pero anda enemistado con el gol y el juego fluido, ya sabe que no podrá conceder ni medio palmo de terreno al Kashima, el equipo que nunca desfallece. Es un conjunto todavía más hecho que en 2016. Más avisos no pueden llevar Solari y los suyos en las mochilas para la semifinal de este miércoles.