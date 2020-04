En Francia creen que el Real Madrid se rinde por Mbappé este verano

Según L'Equipe no irá a por Mbappé, al menos este verano. Sigue fijando su punto de mira en Pogba y Camavinga.

Kylian Mbappé volverá a ser uno de los grandes nombres del próximo mercado de fichajes. El lleva fijándose tiempo en la estrella del , pero según L’Equipe ha abandonado definitivamente la idea de ficharlo para la próxima temporada.

Los guiños hacia el galo han sido incesantes, desde Florentino Pérez a Zinedine Zidane pasando incluso por varios de los futbolistas madridistas, pero según el prestigioso medio no verán cumplidos sus deseos. Al menos de momento.

Pero que Mbappé no fiche por el Real Madrid el próximo verano no significa que no vaya a vestir la camiseta blanca en el futuro.

El PSG sigue viéndole como el abanderado de su proyecto y se afana en desatascar una renovación millonaria que no termina de llegar.

Con contrato hasta 2022, será una buena de presión para que Mbappé elija donde quiere seguir jugando. Si ser profeta en su tierra o unirse al considerado mejor club de la historia.

Pogba y Camavinga, otros objetivos

El medio francés recoge en su portada los otros dos objetivos franceses del Real Madrid: Pogba y Camavinga.

Por el primero se especula que llegaron a ofertar más de 100 millones en el mercado de fichajes veraniego sin que el se abriera a negociar mientras sobre el segundo, el precio tasado rondaría los 50 millones de euros en lo que sería un fichaje asequible para dar descanso a Casemiro.