El Real Madrid de las reivindicaciones

Del banquillo al césped, criticados y secundarios están aprovechando este año loco para resurgir: Zidane, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Vinicius...

En esta temporada de dudas y novedades por lo diferente el Real Madrid se ha llenado de reivindicaciones. Entre ellas, la enésima de Zidane, eterno vencedor y discutido. Es una alineador protegido por su flor, pero en febrero sobrevive con una decena de bajas y en abril desarma al Liverpool sin tres de sus cuatro defensas titulares, Carvajal, Varane y Sergio Ramos, ni el fichaje más caro de la historia del club, Hazard. No sabe de táctica, pero retrata a Klöpp poniendo a dos puñales, Asensio y Vinicius, a fijar a Robertson y Arnold, y a atacar los espacios gracias a distribuidores como el sublime Kroos y compañía.

A Lucas Vázquez le habían reducido a meme vestido de blanco, pero Carvajal se mete en un bucle de lesiones y el gallego se sale reciclándose de lateral fiable incluso en Europa. Acaba contrato en junio y, quizá en un exceso de amor propio, ha rechazado la oferta de renovación, hasta 2024 con el 10% de reducción salarial que se quiere aplicar a toda la plantilla. Salvo sorpresa el Madrid perderá, pues, un dos en uno con etiqueta de la casa. También es de los criados en Valdebebas Nacho. El que "siempre cumple" pasa de volver tras su contagio en coronavirus apresuradamente por los pocos efectivos en febrero a completar 12 partidos seguidos, con idéntico nivel le acompañe Ramos, Varane o Militao, y con un balance de nueve victorias y dos empates.

También con Militao, sí, el que no vale 50 millones. Internacional con Brasil, con un físico privilegiado a campo abierto y mucho poderío en los balones aéreos, no ha funcionado, en esencia, por las lesiones y la falta de oportunidades. No juega nada en febrero y en marzo sólo 26 minutos, pero regresa a la titularidad en abril y encadena dos actuaciones como mínimo notables, ante Eibar y Liverpool. En Champions aportó tres anticipaciones (el que más) y tres recuperaciones.

Y en el ataque pueden repartir facturas a granel. Asensio, al que se ha dado por caducado con 25 años, lleva cuatro encuentros consecutivos marcando, algo inédito en su carrera. Vinicius, tras convertirse con un doblete en el segundo madridista más joven, sólo por detrás de Raúl, es de nuevo la ilusión de la afición. Con el Clásico esperando, entre el balear y el carioca han participado en ocho de los últimos 11 goles del equipo...