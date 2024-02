El Real Hardcore Fan Club: Conoce a Nguyen, el súper hincha del Real Madrid en Vietnam

La segunda entrega de la serie única de Heineken nos ve conocer a Nguyen, un fanático del Real Madrid de Vietnam que es un apasionado de los blancos.

En 2024, Heineken tiene la misión de redefinir lo que significa ser un verdadero fanático del fútbol, arrojando luz sobre las diferentes caras que componen el fandom moderno y celebrando las diferentes formas en que expresan su devoción por el deporte y el equipo en el que viven.

La segunda entrega de nuestra serie única nos ve conocer a Nguyen, un fanático del Real Madrid de Vietnam. Un miembro apasionado y fundador de los Blancos vietnamitas que aplica su pasión y determinación para permitir que una comunidad de fanáticos con ideas afines apoye a su club a pesar de los horarios insociables. Conoce a Nguyen.

En una monzónica noche de mayo de 2018, antes de la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid, Nguyen se encontró en una situación terrible. Más de 2.000 integrantes del segmento de los Blancos vietnamitas de la ciudad de Ho Chi Minh, todos ataviados con camisetas blancas, estaban apiñados en un pequeño estadio cubierto, listos para ver EL partido más importante de la temporada. Nguyen y sus compañeros fundadores habían planeado durante semanas encontrar una ubicación... sistema de sonido, catering, decoración, asientos, etc. Luego, sólo dos horas antes del pitido inicial, a la medianoche menos cuarto, un oficial militar entró para cerrar el poner en pantalla. Desastre.

Verá, en Vietnam existen leyes estrictas si desea organizar una reunión masiva (en términos generales, son ilegales después de las 5 de la tarde sin un permiso), y son particularmente difíciles de obtener si se reúne después de la medianoche, que es cuando Todos los partidos de la UCL se disputan en este lado del mundo.

Afortunadamente, el gobierno vietnamita, amante del fútbol, tiende a apoyar ocasiones como ésta y mira con buenos ojos a los clubes de aficionados que ven partidos importantes en mitad de la noche. Sin embargo, para esta noche en particular y en este lugar en particular (un hangar de aviones dentro de una zona militar), el oficial a cargo no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Quizás era hincha del Atlético.

Nguyen y sus amigos tuvieron que reaccionar tan rápido como Ronaldo en su mejor momento, pidiendo a su equipo de 11 miembros organizadores que comenzaran a contactar todos los lugares que pudieran y coordinaran con sus proveedores en toda la ciudad.

Bajo la lluvia torrencial, Nguyen y su equipo lograron movilizar a 2.000 personas y encontrar un lugar adecuado para ellas y las otras 1.500 que ya estaban en camino desde otros lugares. Como recuerda Nguyen, “es difícil crear una rutina en torno a los días de partido que tienen lugar a las 2 de la madrugada, pero una tradición que permanece con nosotros hoy nació en esa fatídica noche de 2018: al iluminar la noche, el club de fans se vistió en blanco."Imagínate la corriente de blancos cruzando la ciudad, tocando sus bocinas hasta bien entrada la noche, haciendo un ruido tan fuerte que los jugadores del Madrid podrían oírlo; de todos modos, este era el efecto deseado y ha permanecido con nosotros desde entonces”.

El Real Madrid ganaría 3-1 en esa noche mágica en Kiev y aseguraría su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones, el decimotercero en total. Este momento increíble y el impulso imparable en el campo se reflejaron, según cree Nguyen, en los Blancos de la ciudad de Ho Chi Minh, quienes superaron sus propias probabilidades para albergar el evento más grande y grandioso de su historia. Como señala Nguyen: “Este fue un día que nunca olvidaremos. No se trataba sólo de ganar tres veces seguidas, sino que la forma en que disfrutamos ese partido, la forma en que lo hicimos realidad, fue más que solo el resultado. Cuando Bale marcó su golazo fue una celebración como ninguna otra, tenía toda la emoción de ese día detrás”. Tras el partido el servicio de prensa del Real Madrid se enteró de las increíbles escenas que tuvieron lugar y transmitió sus vídeos en la TV y las Redes Sociales del club.

El amor de Nguyen por el fútbol comenzó cuando tenía sólo ocho años, antes del Mundial de Francia de 1998. Recuerda que su padre puso un gráfico de torneos en la pared de la sala de estar y se quedó despierto hasta muy tarde para ver a jugadores como Batistuta, Totti y, lo más importante, R9 (y ese corte de pelo mágico que reveló en la final).

Cuatro años más tarde, R9 dominaría en Corea y Japón. "Este fue un momento decisivo porque fue la primera vez que pudimos ver un gran fútbol a mitad del día", exclamó Nguyen. Después de este torneo, R9 firmaría por el Real y el futuro del fandom incondicional de Nguyen estaba escrito en las estrellas. En 2012 Nguyen decidió fundar su propia Peña y el resto como dicen es historia.

Tras la salida de CR7 en 2018, el grupo sufrió, muchos cambiaron su lealtad a la Juve y, además, el club sufrió algunos malos resultados, lo que provocó una caída generalizada del entusiasmo. Luego vino el COVID… y Vietnam tuvo un confinamiento particularmente intenso. “En 2022, en el período previo a la final de la UCL, estaba siguiendo de cerca las noticias para ver qué podía pasar, ya que teníamos leyes estrictas que permitían solo 10 personas en una habitación a la vez. Semanas antes de la final las cosas cambiaron y pudimos reunir a 1200 personas. Fue una de las primeras grandes reuniones en la ciudad".

Heineken

Hoy en día, los Blancos de la ciudad de Ho Chi Minh organizan eventos en los días de partidos importantes, como los cuartos, semifinales y final de la Liga de Campeones, el Clásico y el derbi madrileño. A menudo colaboran con organizaciones benéficas y organizaciones, como voluntarios y recaudando dinero. Lejos de las brillantes luces del Bernabéu en las calles de Saigón, el canto Hala Madrid sigue sonando con fuerza. Como dice Nguyen: “Nos reunimos vestidos de blanco en mitad de la noche para ser vistos por los jugadores en Madrid”.

En Ho Chi Minh, lo que comenzó como una pasión infantil se ha convertido en una verdadera comunidad. Uno con sus propias historias, rituales y tradiciones legendarias. A pesar de estar al otro lado del mundo y enfrentar restricciones y zonas horarias incómodas, estos fanáticos de la Liga de Campeones están redefiniendo lo que significa ser un fanático del fútbol y lo que significa vestir el blanco del Real Madrid.

“Recuerdo cuando le preguntaron a Di Stéfano “¿qué es el Real Madrid?”... y él dijo… es un sentimiento, una pasión, es el mejor sentimiento que no podemos explicar con palabras. Sabemos que amamos al Real Madrid y queremos hacer algo por el Real Madrid”.

Visita aquí el club de los fans incondicionales para conocer más historias de Real Hardcore FansClub.