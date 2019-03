El Rayo Vallecano destituye a Míchel

Después de la derrota en Villarreal y con el equipo en zona de descenso, el club capitalino cesa al técnico madrileño de 43 años.

El ha anunciado este lunes la destitución de Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' como entrenador del primer equipo, que sigue en puestos de descenso. El domingo, el conjunto capitalino había perdido 3-1 contra el Villarreal, consumando su séptima derrota consecutiva en . Aunque no han anunciado quién será el sustituto de Míchel, se espera que Julio Velázquez se haga cargo del banquillo de Vallecas.

"Sobre mi futuro no se que pasará conmigo. Tengo fuerzas para seguir y hay puntos en juego para salvar a categoría. Eso no me preocupa, lo que me preocupa es no mantener el ritmo de juego de la primera mitad", había dicho el propio Míchel tras perder frente al conjunto castellonense.

Sin embargo, el Rayo hizo oficial la salida del preparador madrileño de 43 años, que en la actual temporada había conseguido con el Rayo apenas 23 unidades en 28 partidos disputados, logrando solamente 6 victorias y 5 empates, y perdiendo los 17 juegos restantes (30 goles a favor, 51 en contra).

El equipo madrileño se ubica en la decimonovena posición , a seis puntos de la salvación: el y el se están aferrando a la permanencia con 29 puntos, pero los franjirojos pierden el goalaverage con el Submarino Amarillo. en Madrid y en Ipurúa son los próximos dos partidos que tendrá que disputar el Rayo en LaLiga después del parón FIFA.

Míchel fue nombrado entrenador del Rayo Vallecano en febrero de 2017 y ha dirigido al cuadro rayista 89 partidos, ganando 34, empatando 23 y perdiendo 32 (media de 1,40 puntos por encuentro). Su mayor éxito con los capitalinos ha sido el ascenso a la Primera División del fútbol español en mayo de 2018 , meses después de salvarlo de bajar a 2ª B. Muy querido en Vallecas, los resultados dictaron sentencia y su adiós está consumado.

ASÍ REZA EL COMUNICADO OFICIAL

En la tarde de hoy el Rayo Vallecano ha tomado la decisión de destituir a Míchel como entrenador del primer equipo.

Le agradecemos su inestimable trabajo durante estas tres temporadas al frente de la plantilla y sus éxitos incuestionables, alcanzando el ascenso a Primera División en 2018, hecho que lo sitúa ya en el cuadro de honor de nuestra ya casi centenaria historia.

Nuestro más sincero reconocimiento a su labor y nuestros mejores deseos para su futuro.