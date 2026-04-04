Tras la espectacular victoria por 4-3 del PSV sobre el FC Utrecht, Peter Bosz no ha dejado lugar a dudas sobre el futuro de Ismael Saibari. El entrenador se ha expresado en términos muy claros sobre su jugador estrella y ha subrayado que solo se plantearía una oferta de una cuantía extremadamente elevada. «Así que me pregunto: ¿cuánto debería costar Ismael? Si por mí fuera, no lo dejaríamos marchar por 60 millones».

Saibari fue el gran protagonista del sábado por la noche en el Philips Stadion. El PSV se vio con un 0-2 en contra muy pronto, pero se recuperó con gran esfuerzo en un partido con muchos goles. El centrocampista desempeñó un papel protagonista con dos goles y una asistencia tras una magnífica jugada.

Tras el partido, Saibari se enfrentó a una declaración de Ron Jans, quien afirmó que su equipo «había perdido contra Saibari». El centrocampista se muestra modesto ante esas palabras. «Es un bonito cumplido, pero no era el único en el campo».

A continuación, Bosz se extendió en detalle sobre la evolución de su jugador y habló con gran admiración. «En lo que respecta a Ismael, soy muy consciente de: ¿cómo llegó, cómo lo encontré aquí hace tres años y qué evolución crees que debe seguir?». A continuación, destacó sus cualidades únicas: «Tiene algo que quizá otros jugadores nunca lleguen a tener».

El entrenador fue aún más concreto sobre lo que hace que Saibari sea tan especial. «Es esa fuerza increíble, que sabe combinar con la técnica. Y si además tienes visión de juego, entonces eres un jugador bastante completo». Según Bosz, eso lo sitúa en una categoría excepcional.

Cuando le preguntaron por qué cantidad estaría dispuesto a dejar marchar a Saibari, Bosz se mantuvo firme y serio. «Lo digo en serio, ¿vale? No te vas así como así», le dijo sin rodeos a su jugador. «En los países que puedan permitírselo, encajaría perfectamente, claro está. Me refiero sobre todo a la Premier League. Así que si hay clubes interesados, me imagino que tendrán que pagar mucho».