El protagonista de los memes del momento ¡se declaró fanático de Messi y del Barcelona!

Benjamin Aldoo, uno de los enterradores de Ghana, explicó que su jugador preferido es el astro argentino. Además reveló su preferencia por Bartomeu.

El clip de los africanos que bailan con un ataúd es el meme viral del momento. Esta suerte de ceremonia (ritos funerarios en ) surgió de la plataforma Tik Tok, pero resulta tan gracioso que se extendió por todas las redes sociales con miles de versiones mientras de fondo suena la canción "Astronomia" de Vicentone y Tony Igy.

Y uno de los protagonistas del clip que ha dado la vuelta al mundo, Benjamin Aldoo, reveló sus gustos futboleros en diálogo con Cadena Ser, de . En el citado medio, uno de los llamados Dancing Pallbearers, reveló ser fanático de nada menos que Lionel Messi y del .

"Mi jugador preferido es Messi, me encanta… Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante (...) Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", sostuvo.

Y agregó en la misma línea: "Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años", indicó.

Finalmente, tuvo palabras para Josep Maria Bartomeu, presidente del conjunto catalán. "Me gusta Bartomeu y me gustaría conocerle, es un buen presidente. Creo que él ha contribuido a hacer del Barça un gran equipo, dominador de La Liga y otras competiciones. Creo que es buen presidente, de verdad lo creo. Él ha hecho grande al Barça por encima de otros equipos", cerró el africano.