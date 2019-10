El potente mensaje de Claudio Bravo luego de las manifestaciones en Santiago

El ex capitán de La Roja se refirió en sus redes sociales al caótico panorama que se vive en Chile.

Santiago amaneció bajo el humo de barricadas, picazón de nariz por las bombas lacrimógenas y gas pimienta, y los destrozos luego de una jornada violenta llena de enfrentamientos a lo largo de la Capital.

Manifestaciones en contra del alza del precio del transporte público, que dio paso a quemas de estaciones de Metro, y miles de personas en las calles.

El artículo sigue a continuación

Por eso es que se decretó Estado de Excepción, donde los militares tomaron el control de las calles, como el ordenamiento de las Fuerzas Armadas.

Un complejo panorama para los chilenos, quienes han recibio un apoyo transversar a sus demandas, donde Claudio Bravo no quiso quedar ausente.

El ex capitán de La Roja lanzó un mensaje potente en redes: "Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. Algo más? No será mucho No queremos un de algunos pocos. Queremos un Chile de todos Basta"