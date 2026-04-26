Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
AndradaLaLiga Hypermotion
Jonathan van Haaster

Traducido por

El portero perdió el control y podría ser suspendido varios partidos tras golpear a un rival en el rostro

SD Huesca vs Real Zaragoza
SD Huesca
Real Zaragoza
Segunda Division

El derbi entre Huesca y Real Zaragoza, en Segunda División, se descontroló. El portero Esteban Andrada fue expulsado en el descuento, se abalanzó sobre un rival y le propinó un puñetazo. La sanción podría alcanzar los diez partidos.

El derbi aragonés, marcado por la zona de descenso, generaba más expectación de lo habitual. Una victoria podía cambiar el panorama.

El Huesca se adelantó en la segunda parte con un penalti de Óscar Sielva y el marcador no volvió a moverse. En el descuento, Andrada se enzarzó con Jorge Pulido.

Tras un empujón de Pulido, el árbitro le mostró la segunda amarilla.

Pulido ya se había levantado, y se especula que le gritó algo al portero, quien reaccionó de inmediato.

Segunda Division
Real Zaragoza crest
Real Zaragoza
RZA
Granada crest
Granada
GRA
Segunda Division
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
SD Huesca crest
SD Huesca
HUS

El portero corrió y le propinó un puñetazo en pleno rostro. Se desató una pelea.

Una de las rojas fue para Dani Tasende, del Zaragoza, por pisar por detrás a un rival; la otra, para Dani Jiménez, del Huesca, por golpear a Andrada en la cabeza.

MARCA lo califica como «un momento lamentable para el fútbol español» y «una página negra en la historia de los derbis aragoneses».

El Huesca ganó 1-0 y está a dos puntos de la salvación. El Zaragoza tiene un punto menos. A ambos les quedan cinco partidos. Aquí puedes ver un resumen del partido en YouTube.

Anuncios