El 'Plan B' con Morata: renovar y volver a ser cedido

El 'plan A' del Atleti es que la Juve pague lo pactado. El 'plan B', renovar un año y volverlo a ceder

Por Romeo Agresti y Rubén Uría-

¿Qué está pasando con Álvaro Morata? El delantero aún sigue sin resolver la incógnita de su futuro y mientras está convocado con la selección, espera noticias para resolver en qué equipo jugará el próximo curso. Morata está convencido de que sus mejores opciones pasan por seguir en la Juventus o volver al Atlético de Madrid, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023. La Juve no quiere ejecutar la opción de compra pactada por 35 millones y mantiene conversaciones con el Atleti para rebajar esa cantidad y poder encontrar nuevas fórmulas para que Morata siga siendo 'bianconero'. Los italianos creen que podrían llegar a ofrecer 20 "kilos", pero no llegarían a los 35 que pide el Atleti. El delantero empuja para seguir en Turín y Allegri quiere que siga formando pareja de ataque con Vlahovic.

El "plan B": Renovar un año y volver a ser cedido

El Atlético tiene la sartén por el mango. Escucha los ofrecimientos de la Juventus, pero no quiere rebajar el coste de la opción de compra. Y como avanzó GOAL, tampoco quiere un intercambio de jugadores y desecha trueques. Quiere dinero. En cambio, sí existe una solución intermedia que podría satisfacer a todas las partes. Que Morata renovase un año más con el Atlético, hasta 2024, para después volver a ser cedido a la Juve por una tarifa de préstamo de 10 millones de euros. Eso desbloquearía la situación. La Juve conservaría al jugador, el Atleti cobraría una cantidad y cuando esa cesión acabase, seguiría teniendo la propiedad de los derechos de Morata para poder tener la posibilidad de venderle un año después. Según ha podido saber GOAL, en los próximos días se espera un movimiento definitivo de la Juve para amarrar a Morata. En el Atleti lo tienen claro: el 'plan A' es que la Juve pague el dinero pactado por Álvaro. Y el 'plan B', renovarlo un año más y volverlo a ceder, porque así seguirían cobrando y teniendo la sartén por el mango. No van a 'regalar' a Morata.

Conversaciones abiertas Juve-Atleti

Las conversaciones entre las partes están siendo intensas y aunque el Atlético sabe que hay otros clubes interesados en Álvaro - se habla de Arsenal y Newcastle-, Morata tiene como prioridad seguir en Turín o volver a Madrid. Primero, por cuestiones familiares. Y segundo, por objetivos deportivos: jugar la Champions. La Juve moverá ficha en próximos días. El Atlético quiere su dinero y si no lo tiene, como mal menor, no vería con malos ojos una renovación y posterior cesión. La postura del Atleti es de manual: si quieren al jugador, que paguen. En caso contrario, el Atlético no descarta quedarse con Álvaro, porque tiene contrato en vigor.