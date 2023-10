El Papu Gómez reacciona tras ser sancionado por positivo a dopaje: "Nunca he tenido la intención de incurrir a una práctica prohibida"

Alejandro Gómez emitió un comunicado tras conocer su sanción por dar positivo a una prueba de dopaje.

El Papu Gómez fue suspendido dos años luego de haber dado positivo a una prueba de dopaje con el Sevilla el año pasado, previo al Mundial de Qatar 2022. Ante esta situación, el argentino fijó su postura mediante un comunicado, en el cual aclara, que nunca ha querido sacar ventaja usando sustancias prohibidas.

"Desde siempre, no solamente he cumplido con toda normativo, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", se lee en el texto que compartió en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista del Sevilla aclara que la detección de Terbutalina en su cuerpo, sustancia por la cual fue sancionado, se debe a que tomó por error un jarabe para la tos que era para su hijo.

Finalmente, el Papu Gómez señala que dejará este caso en manos de sus abogados para tratar de apelar la sanción y no quedar inhabilitado dos años, lo cual podría significar el fin de su carrera.