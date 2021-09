Los lugares comunes del "nuevo rico" y "el equipo del pueblo"

"Matrix" aprieta, pero no ahoga. En el imperio de los lugares comunes y las francachelas del absurdo, se agolpan las teorías de todo a cien: La primera. "El Atleti tiene la mejor plantilla de su historia". Es lo mismo que repiten, una y otra vez, como papagayos amaestrados, durante todos los veranos, cada vez que tienen ocasión. Si se gana, son sargentos del a priori. Y si se pierde, culpa de Simeone y capitanes del a posteriori. Otra cantinela repetida, "el Atleti es el favorito". El pasado curso lo repitieron dos mil veces, hasta la saciedad, pretendiendo obligar al equipo a ser justo lo que no quiere ser, por convicción y por costumbre. La tercera se la conoce el personal de memoria. Que Simeone es el mejor pagado de Europa. El dato se ignora cuando gana y se repite, como un mantra infinito, cuando no gana. La realidad es que el Cholo gana poco. Desde que llegó, ha llenado el estadio, la vitrina y la caja. Si cobra lo que los trompeteros dicen que cobra, estaría ganando el 4% de un presupuesto que, desde que el argentino llegó, ha multiplicado por cuatro. No por dos, ni por tres. Por cuatro. Caracoles, cómo cambia el cuento.

Más francachelas de los mariachis del mundo de la gominola blanca: "El Atleti presume de ser el equipo del pueblo y es un nuevo rico". La realidad es que el que presumía de ser el equipo del pueblo era Santiago Bernabéu - ahí está la hemeroteca para el que sepa leer o tenga ganas de hacerlo- y que entonces, cuando el patriarca pronunció aquellas palabras, nadie se fustigó en plaza pública, porque aquello era palabra de Dios. Alguno dirá que entonces no había nacido, pero uno tampoco estaba en América y sabe que se descubrió en 1492. Dicen que es un nuevo rico, pero la realidad es que el Atleti no es un club estado, es un club que ha crecido vendiendo lo mejor que tenía y que no está en el Top-10 de clubes con más dinero de Europa. La realidad es que al "nuevo rico", le ha financiado el equipo el Barcelona. Le pagó 120 millones (luego engordados con 15 más) por Griezmann, con esa pasta el Atleti financió el fichaje de Joao Félix, después le regaló a Luis Suárez y un año después, le ha cedido a Griezmann. Pero vende más decir que es el nuevo rico que aprender a sumar y restar o tener ganas de hacerlo.

Hace años que los que se reían viendo al Atleti como el chiste fácil están inquietos. Salivan con la posible marcha de Simeone, sueñan conque el Atlético vuelva a ser el Pupas y viven pendientes de sus resultados, cuando antes no le encontraban ni en el teletexto. Tiene guasa. Hace años pedían un rival digno para derbi decente. Hoy recurren a todo tipo de lugares comunes, titulares mendaces y medias verdades para desprestigiar a un rival que ya no sólo es digno, sino que les pelea los títulos. Resulta del género idiota negar lo que ha hecho Simeone estos diez años, pero como la estupidez siempre insiste, no cederán en su intento. La realidad es sencilla. El Atleti tiene un buen equipo, debe pelear los títulos, no necesita excusas de mal pagador, debe mejorar mucho y tiene que hacer autocrítica. ¿Todo es de color de rosa en el Atleti? Para nada. O se pone las pilas o se despeñará. Eso sí, para hablar de la realidad del Atleti, conviene seguir un humilde consejo: saber leer, sumar y restar. O al menos, tener ganas de hacerlo.

Rubén Uría