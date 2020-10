El "no" de Messi al Real Madrid en 2013

El periodista Gianluca Di Marzio desvela cómo Florentino quiso pagar su cláusula de 250 millones y cómo Messi se negó a escuchar la oferta blanca.

LA INTRAHISTORIA

El verano de 2013 pudo cambiar para siempre la historia de Leo Messi y, por ende, también la del ... y la del . Así lo ha desvelado el periodista Gianluca Di Marzio en su último libro, Gran Hotel Calciomercato, en el que confiesa muchas historias, recuerdos y anécdotas inéditas del mercado del fútbol de los últimos años, haciendo público por primera vez cómo Florentino Pérez intentó captar al rosarino para la causa blanca el verano de 2013, llegándole a plantear cifras desorbitadas para convencer al futbolista y que ingresara en el Real Madrid.

El presidente madridista estaba dispuesto a pagar la cláusula de 250 millones de euros que entonces reflejaba la rescisión del rosarino. Fue el propio jugador, de hecho, el que frenó la operación que hubiera culminado con él vestido de blanco. Aquel año el Barcelona vivía un verano de traspaso con la llegada de Gerardo Tata Martino al banquillo después de confirmarse que Francesc Tito Vilanova no iba a poder seguir al frente del equipo debido a su enfermedad y Florentino intentó pescar en río revuelto pero chocó con la negativa de Messi.

"No voy a ir al Real Madrid"

"No voy a ir al Real Madrid" le espetó Messi para señalarle al presidente blanco que "estás perdiendo el tiempo" estudiando la posibilidad de convertirle en nuevo jugador del Real Madrid como antes hizo con Luis Figo. Es más, según Di Marzio el rosarino ni siquiera quiso escuchar la propuesta económica que Florentino le tenía preparada, ni más ni menos que un contrato nunca antes visto de ocho años de duración a razón de 23 millones de euros netos por temporada a la vez que le otorgaba la totalidad de sus derechos de imagen, estimados entonces en unos veinte millones anuales.

Un secreto revelado siete años después

El Real Madrid quiso llevar las negociaciones en el más absoluto secreto y planteó que la negociación que nunca se produjo se desarrollara no en el suelo sino en el aire, en una cumbre en un avión privado alejado de cualquier oído indiscreto. Sin embargo, el porvenir dorado que Florentino le prometía a Messi ni siquiera llegó a oídos del rosarino, que frenó en seco cualquier posibilidad de fichar por el eterno rival del mismo Barcelona que no había titubeado a la hora de ficharle siendo un crío, lo cual confirma que lo de Messi y el Barcelona, nunca mejor dicho, es una relación que no tiene precio.