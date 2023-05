El melón de Inma Ibáñez

Héctor Gómez analiza la situación de fondo en el club ché

En Valencia hace mucho tiempo que todo el mundo tenemos claro que el máximo accionista, Peter Lim, vino a Valencia y compró la mayoría accionarial del Valencia CF con un motivo claro y evidente, poder hacer desde dentro lo que inicialmente pensaban que iban a poder hacer desde fuera de los clubes, comprar y vender jugadores.



Es muy curioso que desde el club, y también algunos de sus periodistas de cabecera, se sigan esmerando en tratar de contar que Jorge Mendes sólo es un agente más. Aseguran que todo lo que se ha hecho aquí estos últimos ocho años y medio responde únicamente a intereses deportivos, a la hora de firmar a los jugadores, en el 80% de los casos que dice Mendes, y la situación deportiva la achacan a la mala suerte, al COVID y a veces incluso hasta a la afición. Esa afición, que según ellos en enero ponía nerviosos a los jugadores y por eso en Mestalla no se ganaba.



Es llamativo que desde el club se intente convencer de que Jorge Mendes no es socio de Lim, cuando desde el club conocen mejor que nadie la historia. De hecho, es significativo porque hay dos de los valencianos, que ahora algunos nos venden como los mejores gestores de la Liga, que lo vivieron en primera persona pero yo quiero enfatizar en un nombre: Inmaculada Ibañez.



La directora financiera del Valencia CF se sentó a comer en una mesa en la playa de Valencia, con Jorge Mendes, LayHoon Chan y el abogado de Mendes. Comieron para hacer una parada después de que estos tres se metieran en las oficinas del club a revisar las cuentas del club, y antes de volver a hacer un nuevo chequeo por la tarde. Eso fue un par de años antes de que Lim terminara comprando el club, pero no estaba Salvo, en aquel momento Llorente presidía el club y Mendes ya tuvo interés en comprarlo junto a su amigo Lim.



Esto es algo que Inma conoce al detalle, del mismo modo que Inma conoce al detalle todas las operaciones que se han hecho estos casi nueve años y quienes han sido los comisionistas, así como los agentes pantalla que han utilizado, principalmente el artista para ello que es Mendes. En Portugal las instituciones hace mucho que investigan al portugués y ayer conocimos, por un comunicado oficial de la Fiscalía portuguesa que están tratando de encontrar pruebas solventes de los serios indicios que ya tienen de que podían haber estafado hasta 60 millones de euros al fisco luso en compras, ventas y renovaciones de jugadores. Es llamativo también que en Portugal le tengan echado el ojo, que en el Madrid tuviera problemas serios porque sus representados evadían impuestos gracias a sus asesores, pero oigan, aquí, en Valencia, pese a las claras pruebas de las comisiones contantes y sonantes, algunos te defienden que no se los llevan y e incluso te tachan de loco.



Hace mucho escucho que Inma Ibañez es una grandísima financiera. Que es de las mejores de la Liga. Es un mantra muy repetido y hace meses que yo pregunto si es posible ser muy buena financiera, concretamente la que manda de las finanzas de un club, porque es la directora, en una entidad que ha perdido 180 millones de euros en nueve temporadas. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿De verdad me quieren decir que una directora financiera puede ser buena perdiendo 20 millones de euros anuales? Lo siento, pero yo no trago. A mi no me la cuelan.



Inma Ibañez es una de las personas más importantes que hay dentro del club y además, una de las personas de máxima confianza de Meriton. Por mucho que lo desmientan, fue la primera persona en la que Lay Hoon se apoyó cuando regresó a Valencia en junio del 22. Y si hubiera querido, hubiera sido la directora general del club, pero no quiso. Prefiero mantenerse en segunda línea porque ahí se vive mucho más cómodo, desde el casi anonimato para una mayoría de los aficionados, a esos a los que les toman el pelo anualmente, como ya van a intentar hacer en breve.



Sería interesante que Inma Ibañez nos diera su opinión, siempre muy interesante al hablar de números. En diciembre reconoció que el club estaba al borde del colapso, que llevan vario años sorteando la causa de disolución y que los bancos ya no les dan dinero. Ahora bien, si el club es ese desastre económico, es porque ella lo consiente. ¿Y por qué lo consiente?, ¿porque traga con operaciones que ella sabe que no se deben hacer?, ¿Por qué siendo tan, tan buena, no coge el petate y deja a Meriton con sus historias?, ¿Por qué siendo valenciana y seguramente tan valencianista, no hace un ejercicio de valencianismo y deja solos a los asiáticos con sus negocios?. Estaría bien que los valencianos que hay dentro del club, en cargos de relevancia, supieran que las verdades terminan saliendo y que pese a que ahí dentro se convenzan de que son una minoría, la realidad es que hay una mayoría aplastante que no borrará nunca de sus memorias las tropelías de Meriton al club. Y ellos, ella concretamente, las valida absolutamente todas con sus silencios y sus firmas de cuentas anuales.



Algún día habrá que abrir el melón de Inma Ibañez, la mejor directora financiera de la Liga según algunos pelotas. Esos periodistas a los que si atiende, pese a que ella dice que no habla con la prensa.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"