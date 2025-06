El Manchester City, advertido sobre el riesgo de fichar a Paul Pogba

Se advierte a Manchester City sobre un riesgo de fichar al agente libre Paul Pogba, ya que la Premier League ya no es un "buen encaje" para él.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

A Pep Guardiola se le ha acreditado Pogba en el pasado, cuando el centrocampista ganador de la Copa del Mundo estaba en la cima de su rendimiento. Sin embargo, se considera poco probable que sus caminos se crucen en el Etihad Stadium en 2025.

EL PANORAMA GENERAL

El ex estrella del Manchester United, Pogba, sigue sin club después de cumplir una sanción por dopaje y ver su contrato con los gigantes de la Serie A, Juventus, rescindido. Ha sido vinculado con equipos de todo el mundo, pero no se ha concretado ningún acuerdo.

¿SABÍAS QUE

Ha habido sugerencias de que Pogba podría regresar a Inglaterra para un tercer período en la Premier League, con el City ocupado fortaleciendo sus filas después de no conseguir honores mayores en 2024-25. Sin embargo, el jugador de 32 años no ha jugado un partido competitivo desde septiembre de 2023.

¿QUÉ DIJO HENDRY?

Con eso en mente, el exdefensor del City Colin Hendry ha dicho a Coin Poker cuando se le preguntó sobre apostar por un intérprete probado que perdió su rumbo: “¿Qué ha estado haciendo Pogba en los últimos años? Esa es la cosa, ya sabes, hay tantas dudas sobre su habilidad y dónde está como jugador porque no lo hemos visto.

“En su último club, la Juventus, ¿no fue brillante, verdad? Sé que tuvo muchos problemas fuera del campo, así que tal vez esa fue parte de la razón por la que no jugó a su mejor nivel en Italia, pero... hay más razones para no ficharlo que para ficharlo si soy Pep Guardiola.

“Creo que se acabaron los días en que los jugadores estaban sin trabajo y luego los entrenadores miraban y pensaban, bueno, no ha jugado en tres meses, no ha jugado en seis meses, no ha jugado en nueve meses, no ha jugado en un año, démosle una oportunidad. No creo que ese sea el caso al nivel de élite sin importar lo que hayas hecho en el juego y cuál sea tu nombre, y tal vez Paul Pogba lo ha descubierto porque nadie lo ha fichado hasta ahora.

No quiero descartarlo; espero que pueda volver y mostrarle a todos de qué está hecho porque tiene 32 años y aún podría tener un par de buenos años, pero no creo que el Manchester City o la Premier League sean una buena opción para él, para ser honesto.”

¿QUÉ SIGUE PARA POGBA?

Pogba se ha estado manteniendo en forma mientras trabaja en un programa de entrenamiento individual. Ha pasado mucho tiempo en Estados Unidos, junto a su esposa Zulay, en medio de rumores sobre un club en MLS que le ofrece una oportunidad de reconstruir su carrera.