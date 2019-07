El Liverpool dice no a Coutinho: "no hay ninguna posibilidad"

Fuentes del club inglés confirman a Goal que no plantean ninguna propuesta para recuperar al brasileño.

MERCADO

Philippe Coutinho no regresará al . Horas después de que Kia Joorabchian, uno de los agentes del brasileño, hiciera público su malestar porque, según él, "el Barcelona me ha dicho que no está en venta" mientras "André Cury -uno de los ejecutivos del club en Latinoamérica, ndr- está presionando para incluirle en la transferencia de Neymar", desde se rumorea que el club 'red' estaría planteando recuperar al centrocampista.

Según esta información, el Liverpool pondría sobre la mesa un acuerdo de cesión durante dos temporadas y una cláusula de compra, sin obligatoriedad, de 100 millones de euros. Sin embargo, fuentes del propio Liverpool confirmaron a Goal que no existe ninguna posibilidad de volver a ver a Coutinho en Anfield con la camiseta 'red' después de que forzara su salida hace un año y medio para recalar en el a cambio de 150 millones de euros, donde no ha sido capaz de explotar su potencial: "no hay ninguna posibilidad" expresan desde Anfield.

El Barcelona, por su parte, le ha trasladado al jugador que cuenta con él y el club oficialmente hace caso omiso a las declaraciones de intenciones, más o menos directas, de Neymar en cuanto a la posibilidad de regresar. Mientras no existan opciones reales de ver regresar a Neymar tampoco las habría de vender a Coutinho, sin olvidar que Antoine Griezmann fue presentado con el dorsal 17 y no con el 7, el de Coutinho.