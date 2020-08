El inesperado anuncio de Marco Ruben: "Una pausa en mi carrera"

El delantero de Rosario Central anunció su decisión a través de un comunicado difundido por la institución. ¿Se retira?

En medio de la expectativa por la reunión que podría definir la vuelta a los entrenamientos en , Rosario Central dio a conocer una noticia inesperada para la mayoría: Marco Ruben no renovará su renovará su contrato ni jugará profesionalmente al fútbol en lo que resta del 2020.

El delantero de 33 años, que había retornado al Canalla en enero tras su paso a préstamo por Athletico Paranaense de , no dio detalles de por qué tomó esa decisión ni tampoco dio precisiones sobre su futuro, dejando abierta la posibilidad del retiro.

El artículo sigue a continuación

"Quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no", explicó el ex-River y , entre otros clubes, en un comunicado que difundió Central a través de sus redes sociales, y agregó: "Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta. Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol post pandemia tiene gran peso en ella".

Más equipos

Por último, dejó un mensaje para los hinchas: "No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista".