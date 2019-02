Los himnos del Atlético de Madrid: qué dicen, historia y letra

Repasamos todo sobre los temas que acompañan al conjunto rojiblanco.

Si el Real Madrid tiene sus himnos, el Atlético de Madrid no se queda atrás. En la previa al derbi del sábado, también repasamos los del equipo rojiblanco.

HISTORIA

El himno actual del club colchonero fue estrenado en el año 1974 y es obra de los músicos José Aguilar Granados, Ángel Curras García y pasó a sustituir al conocido como "Himno del Metropolitano", que dejó de utilizarse a mediados de los setenta. Ahora, el nuevo Metropolitano es la casa del Atleti pero el himno no ha cambiado.

VÍDEO CON LETRA Y MÚSICA

LETRA

Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,

Atleti, Atleti, Atlético de Madrid,

Jugando, ganando, peleas como el mejor,

porque siempre la afición,

se estremece con pasión,

cuando quedas entre todos campeón,

y se ve frente al balón,

un equipo de verdad,

que esta tarde de ambiente llenará.



Yo me voy al Manzanares,

al estadio Vicente Calderón,

donde acuden a millares,

los que gustan del fútbol de emoción

Porque luchan como hermanos,

defendiendo su colores,

en un juego noble y sano,

derrochando coraje y corazón.

Atleti, Atleti, Atlético de Madrid...

EL ANTIGUO HIMNO DEL METROPOLITANO

Estuvo vigente hasta 1974

Rey de la furia española,

club altivo y generoso.

Eres de España aureola

y del fútbol el coloso.

En la Liga y en la Copa

o encuentro internacional

eres siempre tú el primero,

eres siempre tú el primero

por tu juego sin igual.

Atlético de Madrid,

Atlético de Madrid

yo seré tu seguidor,

yo contigo hasta morir.

Atlético de Madrid,

Atlético de Madrid

el equipo campeón,

los mejores porque sí.

Alirón, alirón,

el Atleti es campeón.

Que alegres son los colores

de tu raya roja y blanca,

cuando al quedar vencedores

todo el público te aclama.

En el mundo eres temido,

tu técnica es colosal.

Eres siempre tú el primero,

eres siempre tú el primero

por tu juego sin igual.

Atlético de Madrid,

Atlético de Madrid

yo seré tu seguidor,

yo contigo hasta morir.

Atlético de Madrid,

Atlético de Madrid

el equipo campeón,

los mejores porque sí.

Alirón, alirón,

el Atleti es campeón.

EL HIMNO DEL CENTENARIO

El músico Joaquín Sabina, rojiblanco confeso, fue el autor e intérprete del denominado himno del Centenario, compuesto en 2003.

Aquí me pongo a contar

motivos de un sentimiento

que no se puede explicar.

Y eso que no doy el tipo

del hincha que rompe piernas

por defender a su quipo.



Para entender lo que pasa

hay que haber llorado dentro

del Calderón, que es mi casa.



o del Metropolitano,

donde lloraba mi abuelo

con mi papá de la mano.



Qué manera de aguantar,

qué manera de crecer,

qué manera de sentir,

qué manera de soñar,

qué manera de aprender,

qué manera de sufrir,

qué manera de palmar,

qué manera de vencer,

qué manera de vivir,



Qué manera de subir y bajar de las nubes,

¡qué viva mi Atleti de Madrid!