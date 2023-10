Tras las polémicas declaraciones del jugador del conjunto catalán en DAZN, llegó el comunicado del Comité.

Llamó la atención cuando el futbolista del Girona David López denunció insultos del árbitro Ortíz Arias durante el descanso del partido enfrentaba al conjunto catalán con el Almería, por la décima jornada de LaLiga. Dos horas después, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) los ha desmentido y ha pedido una rectificación pública.

La declaración de David López

"Yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Yo creo que todos los jugadores de Primera estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta al respeto, te insulta. Es difícil trabajar así. Tienes que intentar olvidarte y centrarte en el partido porque se complica el trabajo", dijo David López frente a las cámaras de DAZN durante el descanso del encuentro.

"Me refiero al árbitro, a Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de Primera División lo conocemos. Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Estamos todos trabajando y siempre puedes decir una palabra más alta de tono que la otra, pero no faltar al respeto, no insultar… Estamos todos en el mismo barco", agregó.



El artículo sigue a continuación

Las disculpas de Míchel



El técnico del Girona, Míchel Sánchez, pidió "perdón" en rueda de prensa al árbitro, por las palabras en el descanso de David López. Míchel contó que el jugador le afirmó que el colegiado le había insultado y que Ortiz Arias le llamó para hablar después del partido "porque estaba preocupado por las declaraciones".



"Me ha dicho que él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que si no había insultado le pedía perdón. Ha sido un calentón dentro del campo y se tiene que quedar ahí, por las dos partes".



Míchel apuntó que David López "estaba muy caliente" y que espera que no sea sancionado, ya que es "un ejemplo como profesional y como persona dentro y fuera del campo. Lleva muchos años de profesional y su conducta es intachable". "Todos podemos cometer errores, pero ha sido en caliente y en el descanso y espero que se quede ahí. No creo que haya ningún tipo de sanción porque tampoco ha hablado del árbitro en plan negativo, de su actuación, sino simplemente de una sensación personal", dijo Míchel.



El comunicado del CTA



"Una vez que el CTA ha escuchado los audios completos del partido Girona-Almería, grabados según se indica en el protocolo del VAR, quiere informar de que el árbitro del partido, D. Miguel Ángel Ortiz Arias, en ningún momento insulta o falta al respeto al jugador nº 5 del Girona, D. David López. Solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación. Invitamos al citado jugador, al cuerpo técnico del club y a los directivos que la entidad considere oportuno a escuchar, en la sede del CTA, los audios del partido. Finalizada la audición, solicitaremos una rectificación pública en los mismos términos que realizó sus declaraciones".