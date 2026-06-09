El Feyenoord descarta a un posible sucesor de Robin van Persie

Oliver Glasner será el nuevo entrenador del AC Milan, según La Gazzetta dello Sport. Así, el austriaco de 51 años queda descartado como sucesor de Robin van Persie en el Feyenoord.

El lunes ya había apartado, al menos de momento, el interés del Feyenoord. La Gazzetta dello Sport asegura que su elección por el Milan es definitiva.

Solo restan los trámites finales y definir la situación de Ralf Rangnick como nuevo director técnico del club milanés.

Glasner acaba de dejar el Crystal Palace, donde logró la FA Cup, la Community Shield y la Conference League.

El Feyenoord, que ya preveía dificultades para ficharlo, se queda sin él. El técnico firmará un lucrativo contrato con el Milan.

El director técnico Devy Rigaux debe valorar otros candidatos. El club holandés busca una respuesta rápida para iniciar la pretemporada en semanas.

Glasner sustituirá a Massimiliano Allegri, destituido tras fallar en la clasificación a la Champions.