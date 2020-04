El desesperado mensaje de Neymar sobre el PSG y el fútbol

Neymar sigue confinado en Mangaritiba donde pasa el parón por el coronavirus mientras sigue entrenándose para no perder la forma de cara a una posible reanudación del deporte rey.

El brasileño quiso mandar un mensaje a través de las redes sociales en el que manifestó su "ansiedad por saber cuándo se volverá a jugar".

Además, añadió que "echo de menos el fútbol y a mis compañeros del ".

"No saber cuándo se volverá a jugar me da ansiedad. Quiero jugar, competir. Echo de menos el ambiente del club, echo de menos a mis compañeros de equipo de PSG. ¡Realmente echo de menos el fútbol! ¡Estoy seguro de que los aficionados también quieren que todos vuelvan al terreno de juego lo antes posible. Espero que la decisión se conozca pronto" dijo en un video publicado.

One more day 💪🏽 keep strong and stay safe 🙏🏽 pic.twitter.com/3vu0lNsfRD