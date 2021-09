El colchón de Luis Enrique

Cualquier aficionado al fútbol sabe muy bien que España es un país de clubes más que de selección. Mucho más aún cuando el combinado nacional no se halla inmerso en fases finales de mundiales o eurocopas, algo que solamente sucede un mes cada dos años. Eso sí, si bien la atención a la selección durante las clasificatorias es liviana, la realidad sufre una rápida metamorfosis cuando las expectativas se tuercen y los resultados invitan al pesimismo. Entonces, desde las guaridas más insospechadas, asoman afilados críticos con sus uniformes de lanceros medievales perfectamente planchados y dispuestos a exhibir la cabeza del culpable en lo alto de la pica.

En esta ocasión la derrota de España en Suecia deja con la miel en los labios a los ávidos de sangre, puesto que son varios los condicionantes que impiden que puedan cargar la mano y exhibirla orgullosos cubierta de sangre.

En cualquier otra situación de empate y derrota en solo cuatro partidos disputados, el puesto del seleccionador estaría en entredicho. Es más, sería bastante amplio el sector que lo estaría voceando. Sin embargo, Luis Enrique cuenta con un cierto colchón debido a que España llegó hasta las semifinales en la última Eurocopa y cayó ante la Italia campeona. Pero es que además, el segundo clasificado del grupo de esta carrera a Catar que parece habérsele torcido bastante a los nuestros, también podría lograr una plaza mundialista si se impone en un formato al estilo final four ideado por la FIFA. Y si aún no fuera suficiente con la red con la que cuenta el funambulista para llegar al otro extremo del cable, los dos mejores coeficientes de la Liga de las Naciones se aseguran un hueco en la cita catarí.

¿Significa lo anteriormente mencionado que raro sería que España se quedara fuera? No necesariamente, pero sí que es demasiado pronto para pretender darle con la mano abierta al seleccionador, por lo que pudiera pasar de aquí a noviembre.

Ahora bien, a cambio de esa tregua que muchos se ven obligados a conceder al asturiano, que nadie se espere que Luis Enrique le dé la vuelta al calcetín y comience a pulsar las teclas más evidentes porque no eso no tendrá lugar. Iago Aspas continuará jugando al tute en Moaña, Eric García seguirá exhibiendo sus vías de agua en defensa y a Gerard Moreno, muy probablemente, no le salve ni Infantino de perseguir la línea de cal a la que le han condenado últimamente.

España irá o no al Mundial de Catar, pero será en todo caso exclusivamente con el particular libro de estilo de un Luis Enrique que sabe, mejor que nadie, que corre el peligro de ser el primer seleccionador español que pincha en hueso desde Alemania’ 74, cuando el técnico de Gijón tenía solo 4 años. Un error más y habrá auténticas tortas por ser el primero en mostrarlo desnudo en plaza pública. En eso, España colecciona tantas Copas del Mundo que somos la envidia de los brasileiros.

Lartaun de Azumendi