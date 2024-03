El club de los fans incondicionales: Conoce a Akinwunmi, fundador del primer grupo de fans del Arsenal en Nigeria y accesible para todos

En 2024, Heineken tiene como misión redefinir lo que significa ser un verdadero fanático del fútbol hardcore, poniendo un foco en las diferentes caras que conforman el fandom moderno y celebrando las diferentes formas en que expresan su devoción por el deporte y el equipo que aman.



La quinta entrega de nuestra serie única nos presenta a Akinwunmi - Akin para sus amigos - un seguidor incondicional del Arsenal y el orgulloso fundador del primer grupo de fans comunitario accesible para todos en Nigeria.



Conoce a Akinwunmi.



Cada temporada, sin falta, Akinwunmi compra los tres kits del Arsenal: el local, el visitante y el tercero. Los compra en su vendedor local, donde imprime su apellido; Odunsi - Eshilokun, orgullosamente encima del número 1 en la espalda. Es una tradición que casi todos los fanáticos del fútbol en Nigeria tienen.



"La gente quiere identificarse con su club aquí... las parejas escribirán 'mi reina' o 'mi rey' en la espalda e incluso usarán los kits en sus bodas. Algunas personas ponen sus apodos en la espalda, algunas personas incluso ponen el nombre de su empresa para promocionar su negocio".



En Nigeria, tener tu nombre o apodo en la parte de atrás de tu camiseta es una forma de demostrar cuán auténtico eres como fanático. Personalizar la camiseta con tu nombre es una señal de que eres un verdadero fan aquí y no estás 'jugueteando'. Incluso la gente comprará camisetas de segunda mano y pondrá sus nombres en la espalda. Como lo expresa Akinwunmi... "a veces pienso que el apoyo aquí es más profundo que en Inglaterra, no lucramos con el Arsenal, no jugamos con esto en absoluto".



Para Akinwunmi, su pasión por el Arsenal llegó tarde en la vida... su hermano mayor ya era fanático, en gran parte gracias a Kanu, pero fue esa derrota fatal contra Barcelona en 2006 la que más lo impactó y cementó su apoyo.



Ver al Arsenal ser despreciado esa noche hizo que Akinwunmi, que tenía 20 años en ese momento, se enamorara aún más del club. "La tarjeta roja de (Jens) Lehmann... un lado del Barcelona que ya eran favoritos en papel, y la forma en que sus jugadores celebraron en la cara del Arsenal después... estaba viendo el juego en casa con mis tíos. Todos nos fuimos a la cama sin comer. Estábamos tan enfermos de lo que pasó".



Para Akinwunmi, siempre se trató del sentido de comunidad que rodea al Arsenal. No es solo ver al equipo, sino vivir a través de sus resultados con otras personas que "lo sienten tanto como yo". En el mundo occidental, este simple ritual de día de partido es algo que probablemente damos por sentado, pero no en Nigeria, donde el acceso a la Premier League y la Champions League es particularmente difícil de conseguir. Sin la tecnología y la infraestructura necesarias, el acceso a las mejores competiciones de fútbol del mundo está reservado para unos pocos, los fanáticos más ricos en Nigeria... o al menos solía ser así.



Akinwunmi tuvo la idea de reunir a una comunidad del Arsenal después de escuchar un estudio en la radio sobre cómo los Gunners son el segundo club de la Premier League más apoyado en Nigeria detrás del Manchester United. Esto, combinado con sus propias experiencias negativas en los centros de visualización de fútbol de Lagos y los partidos importantes que se había perdido a lo largo de los años, lo llevó a comenzar una página de Twitter en 2019. Nigerian Arsenal Fans era su nombre, y ahora la página X del mismo nombre cuenta orgullosamente con más de 20,000 suscriptores.



El apetito por el Arsenal estaba a la vista de todos. No satisfecho con su creciente lista de suscriptores, Akinwunmi quería crear algo más tangible, algo que fuera en contra de la corriente de fiestas de visualización exclusivas y solo para VIP.



El 4 de octubre de 2022, los Gunners estaban jugando en casa contra el Tottenham. Un feroz derbi del norte de Londres, con una sólida base de seguidores del noroeste africano... ¿qué mejor día para probar las aguas con el primer evento accesible para todos de Akinwunmi?



"Ese día, más de 60 personas salieron en apoyo de mí y del Arsenal, y para que todas esas personas salieran, además de que miles más estaban conectados a través de las redes sociales, supe que teníamos algo".



Con el tiempo, los eventos de Akinwunmi se han convertido en un pilar para los fanáticos del Arsenal en Lagos, organizando eventos para cada juego de la Champions League y otros. En lugar de la experiencia tradicional de los centros de visualización, los eventos estilo club de fans de Akinwunmi se han convertido en el espacio para los fanáticos del Arsenal, del que muchos han formado amistades, negocios e incluso familias.

El sueño de Akinwunmi es tener algún día una sede para todos los fanáticos del Arsenal en Nigeria, un lugar que reúna a la comunidad, no solo en los días de juego, sino todos los días. Un lugar donde cada temporada esta comunidad de fanáticos, cuyas identidades están unidas de manera única a un club a miles de kilómetros de distancia, puedan sentirse más cerca de lo que aman.



"Ser un fanático del Arsenal es una parte profunda de mi identidad, ves que no tengo una agenda cuando organizo estos eventos. Amo a mi club, todos lo saben, y solo quiero ver a mis compañeros fanáticos del Arsenal reunirse. Quiero ver a la gente usando sus camisetas, disfrutando, cantando juntos, tomando fotos. Es nuestra forma de estar más cerca del Arsenal, y no quedarme encerrado en mi habitación viendo solo. ¡Es lo que amo!"



