El Chelsea, el último club para el que "suena" Joao Félix

Según "The Telegraph", el cuadro de Londres habría irrumpido con fuerza para llevarse al luso este invierno

Sigue la subasta pública por Joao Félix. Aunque el Atlético de Madrid sigue sin querer dejar salir a la mayor inversión del club en los últimos años, el jugador portugués sigue empeñado en abandonar la nave rojiblanca en este mercado de invierno, bien cedido o bien traspasado. El último clun inglés en ser vinculado a Joao es el Chelsea. Según 'The Telegraph', el Chelsea está buscando un acuerdo con el Atlético de Madrid por Joao Felix, en base a lo que sería un préstamo inicial para reforzar el ataque de Graham Potter para la segunda mitad de la temporada, para después acometer una compra posterior del jugador a partir del 30 de junio, fecha en la que el luso acabaría su cuarta temporada en el conjunto rojiblanco.

Joao, mínimo 100 "kilos" para dejarle marchar de Atleti

Teniendo en cuenta que João Félix fue la mayor inversión de la historia del Atlético, fichado por 127 millones de euros por siete temporadas, con una cláusula de 350 "kilos". En base a eso, el club rojiblanco contempla dos fórmulas para dejar ir al 'Menino de Oro'. La primera, un traspaso por una cantidad siempre superior a los 100 millones. O en su defecto, incluso una cesión con compra posterior, que le permitiera recaudar esos 100 "kilos" citados. El coste de amortización anual del luso asciende a 18 millones. Después de cuatro temporadas como colchonero, al club aún le quedan por amortizar 54 "kilos" del fichaje. Un "pellizco" importante.

Puertas abiertas para negociar una salida

El verano pasado, el Atleti desechó ofertas para vender a João, porque no quería deshacerse de su gran inversión con LaLiga ya empezada. Ahora, el contexto es radicalmente distinto. El jugador está dispuesto a irse y el Atlético ha cedido: si llega una buena oferta, escuchará. De ahí que el Atlético se haya fijado un mínimo para negociar: esos 100 millones. Suficiente para sufragar la amortización pendiente del fichaje y además, para ingresar más dinero por el traspaso. Si consigue ese montante final, no perdería dinero con la 'Operación João' e incluso podría conseguir inyectar algo de dinero después del KO europeo, ya que no puede permitirse otro ejercicio arrojando pérdidas.

La subasta pública por João y los clubes interesados

¿Qué clubes están interesados? Se trata de una subasta y la lista de pretendientes de João es extensa: En la Premier se especula con el interés de Manchester United, del Aston Villa de Unai Emery, que busca nuevas estrellas para ilusionar a su afición e incluso del Arsenal. Ninguno ha presentado una oferta por escrito al Atlético de Madrid hasta ahora. Según "The Telegraph", el Chelsea ahora se ha interesado en la posible operación por Joao Félix y querría apostar por reforzar su plantilla con el luso, siempre y cuando el Atleti aceptase una cesión hasta el 30 de junio, con compra posterior del jugador. En el Atlético siguen esperando la llegada de una oferta en firme por el jugador, que todavía no ha llegado a las oficinas del Metropolitano. El mercado de invierno abre en España a partir del día 2 de enero y todo hace apuntar que Joao está en rampa de salida.