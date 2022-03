El Castilla paga la inexperiencia ante el Castellón

El Real Madrid Castilla cayó derrotado en Castellón tras acusar falta de experiencia y debilidad mental en un partido en el que arrancó mejor que su rival en los diez primeros minutos. Sin embargo, un error en la salida de balón permitió al Castellón adelantarse en el marcador y bloquear a su rival.

El equipo de Raúl acusó mucho el golpe y comenzó a perder balones y a cometer errores de falta de concentración. En esa situación, un hombre con calidad y experimentado como Pablo Hernández aprovechó la tesistura y dejó finiquitado el partido con dos acciones de libro.

El equipo madridista pierde de nuevo lejos del Di Stéfano y podría volver a la zona de descenso al finalizar la jornada. Cabe recordar que este martes jugará ante el Albacete en un partido que tenían pendiente, pues se suspendió por los casos de COVID del cuadro manchego.

Las notas del Castilla

Toni Fuidias (5). Pudo ser peor de no ser por sus paradas. Se equivocó dándole el balón a Antonio Blanco en la jugada del primer gol.

Sergio Santos (4). Superado por Koné durante casi todo el tiempo que estuvo en el campo. Apenas aportó en ataque.

Mario Gila (4). No estuvo acertado en la salida de balón y midió mal en el tercer gol en el que perdió la marca de Koné.

Rafa Marín (5). El mejor de la defensa, pero sin alardes. Contagiado por el resto del equipo, no pudo lucir como debería. Le faltó contundencia en algunas acciones, como al resto de sus compañeros.

Miguel Gutiérrez (4). Quedó señalado en las acciones del segundo y tercer gol, donde Pablo Hernández le ganó la partida. Aportó mucho menos en ataque que en otros partidos.

Antonio Blanco (7). El que más claro lo tiene y el que mejor sabe mover al equipo. En corto y en largo. Quedó señalado en la acción del primer gol al perder el balón del tanto de Dani Torres. Error colectivo: Fuidias no debe dársela a un jugador tan cerca del área con alguien al que no ve encimándole, error de Blanco al no adivinar y error de sus compañeros que no le avisaron.

Iván Morante (5). Muy participativo y con muchas ganas, pero se fue diluyendo a medida que fueron pasando los minutos. Se merece seguir siendo titular.

Dotor (4). Muy desdibujado y el que menos entró en juego de los tres centrocampistas titulares. El equipo le echó de menos en ayuda defensiva en las transiciones rápidas del Castellón.

Marvin (7). El mejor del Castilla. El que más lo intentó en la primera parte y estuvo mejor de lateral que Santos cuando le tocó ocupar su demarcación. Le falta jugar con menos precipitación cuando tiene el balón.

Arribas (4). Perdió demasiados balones y estuvo muy poco participativo, sobre todo en la primera mitad. Con la calidad que se le presupone, debió participar mucho más.

Latasa (5). De más a menos. Ayudó mucho a dar segunda jugada a su equipo, pero a medida que el partido se fue complicando se mostró impreciso. No estuvo acertado en las pocas oportunidades que tuvo, las cuales no fueron claras.

Sustituciones

Aranda (4). Para la calidad que tiene se le vio demasiado poco pese a jugar más de media hora. Y cuando se le vio estuvo desacertado y demasiado individualista.

Peter (7). El mejor de los que salieron del banquillo. Agitó el partido y de sus botas nació la acción de mayor peligro del Castilla en todo el choque. Se perdió cuando Raúl decidió situarle de lateral izquierdo.

Álvaro (5). Estuvo cerca de marcar en la acción de Peter, pero el defensa le ganó la partida cuando iba a rematar. No tuvo mucha participación.

David (Sin calificar). No le dio tiempo a dejar su huella en el partido.

Mario Martín (Sin calificar). Apenas tuvo participación en el choque.