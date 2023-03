El campo que ya no se llama 'Wanda' y sigue siendo 'Wanda'

Los periodistas deportivos, que somos menos importantes de lo que nos creemos y menos precisos de lo que deberíamos, tenemos una serie de vicios adquiridos, lugares comunes y latiguillos que repetimos, por inercia, incluso cuando no se ajustan a realidad. Más allá de los tópicos de toda la vida ('partido a vida o muerte', 'es una final', 'no hay rival pequeño'), que ahora, por imposiciones de la moda están mutando en términos ultra-barrocos ('bloque bajo', 'intervalos' o 'lateralización'), los periodistas nos hemos acostumbrado a decir rematadamente mal el nombre de los estadios de varios equipos. Y en esta nueva y sorprendente moda, ocupa un lugar de dudoso honor el nombre del estadio del Atlético de Madrid. Hace años que la firma 'Wanda' llegó a un acuerdo para el 'naming' del nuevo estadio del club colchonero pero, por alguna razón ignota, ni gran parte de los aficionados que no son del Atleti (normal), ni una abrumadora mayoría del periodismo (surrealista), parecen haberse dado cuenta de que el estadio del Atleti no es el 'Wanda'. Por desconocimiento, por inercia o por falta de rigor, el periodismo deportivo sigue llamando 'Wanda' al campo del Atleti porque sí. Por pereza, por desidida, por ignorancia o por una simple cuestión de profundo desconocimiento. El caso es que el campo del Atleti no se llama 'Wanda', ni se llamó nunca así, pero el personal nos sigue insistiendo en que, cada fin de semana, hay partido en el 'Wanda'. ¿Por qué?

Hace meses que el estadio del Atleti cambió de patrocinador con el 'naming' del estadio. Ya no es 'Wanda' Metropolitano, sino 'Cívitas Metropolitano'. Por lo visto, ni el periodismo quiere enterarse, ni tampoco pretender hacerlo. Siguen como Paco Martínez Soria, como en 'Don Erre que Erre', llamando al campo del Atleti como les da la gana. 'Wanda', porque es más corto; 'Wanda', porque les suena mejor; 'Wanda', porque se han acostumbrado; y 'Wanda', porque a nadie le interesa. Pero el caso es que el campo del Atleti es el Metropolitano. Ese ha sido, es y será su nombre. Y cuando X empresa pague por un acuerdo, pues llevará el nombre de esa firma comercial delante. Pero el nombre del estadio del Atleti es Metropolitano. No es el 'Wanda'. Ni tampoco el 'Cívitas'. Es el 'Cívitas Metropolitano'. O en su defecto, el Metropolitano, porque ese nombre no depende de acuerdos comerciales. ¿Tan difícil es aprenderse el nombre de un estadio? Parece que sí. Lees, escuchas y ves a decenas de periodistas que, después de varios años, siguen sin saber cómo se llama el estadio. Y llama poderosamente la atención. ¿Desgana? ¿Falta de atención? ¿Confusión?

El asunto, que podría parecer una neura de quien esto escribe, es realmente sencillo. Nadie se refiere al Camp Nou como el 'Spotify', a pesar del acuerdo de 'naming' rubricado por el club azulgrana con la empresa musical. Nadie se refería al estadio de la Real Sociedad por el nombre de su patrocinador, ignorando que siempre, tenga el 'naming' que tenga, será Anoeta. Y en el caso de que, algún día, el Bernabéu pasara a ser 'Cepsa Bernabéu', no escucharán a ningún periodista decir que están informando desde el 'Cepsa', a secas. Por mucho que pague ese patrocinador. La pregunta es ¿por qué el campo del Atleti se le sigue llamando 'Wanda' aunque ya no se llame así? No hay hincha atlético o si me apuran, de otro equipo, al que la cabeza no le juegue una mala pasada y el inconsciente le lleve a referirse al estadio del Atleti como el Calderón. Eso es comprensible. Incluso para el periodismo. Lo que no tiene sentido, como dirían ahora los 'streamers' y los 'youtubers' es que los periodistas sigamos llamando 'Wanda' a un estadio que ya no se llama así y que, en realidad, siempre se ha sido el Metropolitano. ¿Tanto cuesta decir bien el nombre del estadio del Atleti? Pues por lo visto, parece que sí. Será cuestión de insistir. Es sencillo: Metropolitano.

Rubén Uría