El Barcelona y Dembélé reactivan conversaciones para renovar

La puerta del Barça sigue abierta para Ousmane Dembélé. En las últimas horas, se ha producido una toma de contacto entre el club azulgrana y los agentes del extremo francés, que acaba contrato en junio de 2022 y todavía no ha renovado. Según ha podido contrastar GOAL, ambas partes, club y entorno del futbolista, entienden que la situación ha girado, que se da el clima para reactivar conversaciones y se emplazan a seguir negociando en próximos días. Hace unos meses, la situación de Dembélé era delicada: no renovó con las condiciones a la baja que le ofrecía el Barça, no salió traspasado a pesar del interés de varios clubes y finalmente, tampoco acabó en la grada, entrando en los planes de Xavi Hernández, su gran valedor. Ahora ese escenario ha sufrido un giro.

Posturas distantes, pero conversaciones reactivadas

Aunque las posturas entre el Barcelona y los agentes de Dembélé siguen siendo distantes, porque no hay acuerdo en las condiciones económicas que persiguen las partes, todo parece indicar que la puerta del club sigue entreabierta para el “mosquito”. Xavi cree que Dembélé es un gran activo que el club debería replantearse, el vestuario arropa la continuidad del galo y desde el club quieren tender la mano para volver a intentar encontrar una solución positiva para una situación que sigue sin desbloquearse, pero que ya no parece insalvable.

Xavi y el vestuario, los valedores de Ousmane





Desde el club, parte de la ejecutiva sigue pensando que resulta difícil de creer que un jugador del nivel de Ousmane Dembélé siga sin haber firmado con algún club, mientras que los agentes del extremo insisten en que hay interés de varios equipos, pero no se han comprometido con nadie, a pesar de que el jugador es libre, desde el pasado 1 de enero, para poder negociar con otro club si así lo desea. Dembélé, que ha potenciado su autoestima en los últimos partidos y se siente útil en el equipo, ha trasladado a Xavi que quiere seguir siendo azulgrana. Tiene confianza ciega en las gestiones de su agente, cree que todavía puede quedarse y aunque sabe que no será fácil, espera que todo se solucione en los próximos días. El entrenador está convencido del potencial del galo, cree que puede seguir evolucionando y considera que, si hay una posibilidad de continuar en el Barça, el club y los agentes del futbolista deben darse la oportunidad, al menos, de escuchar sus posturas para intentar sellar un acuerdo.



"Resetear" una situación que fue desagradable



Nadie olvida lo sucedido en el pasado, cuando el club reprochó a Dembélé y sus agentes no haber querido renovar con las condiciones que le ofrecían, ni tampoco salir, mientras que tanto el futbolista como sus agentes también están dolidos por el trato que se les dispensó por parte de algunos ejecutivos del club. El clima no fue agradable. Ni para el club, ni para el jugador. Sin embargo, ambas partes se emplazan a reactivar las conversaciones, explorar de nuevo el escenario y cuando menos, escucharse para ver si encuentran un espacio para el acuerdo.