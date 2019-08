El Barcelona le hace sitio a Neymar

La inminente salida de Malcom liberará una plaza de extracomunitario que bien podría ser para el brasileño del PSG.

MERCADO

La cuota de extracomunitarios, limitada a tres futbolistas foráneos por equipo en la Liga española, no será un problema para el en caso de que finalmente se abra la puerta al posible regreso de Neymar Da Silva. El cuadro azulgrana ha resuelto encontrar una salida para Malcom Silva, uno de los tres jugadores sin pasaporte europeo de la plantilla, para poder inscribir al, de momento, jugador del llegado el caso.

La salida del ex del Girondins de a cambio de los 40 millones de euros que paga el Zenit de San Petersburgo por sus servicios no solo le permitirán al Barcelona engrosar su capacidad financiera a la espera de nuevos acontecimientos que inviten a sentarse para discutir con el PSG la salida de Neymar, sino que además habilita al club azulgrana a la hora de encontrar acomodo para el ex del Santos en una plantilla que ya no tiene cubierto el límite de jugadores extracomunitarios.

Con la salida de Rafinha, apenas Arthur Melo y Arturo Vidal son los únicos futbolistas de la plantilla azulgrana que no disponen de pasaporte comunitario, de forma que la incorporación de un nuevo extracomunitario, sea Neymar o cualquier otro, no supondrá problema alguno para un Barcelona que quiere llegar a la fase decisiva del mercado con los deberes hechos por si se abriera la posibilidad de repescarle.