El Barcelona espera que el Sevilla mueva ficha por Rakitic

El Barcelona planifica sin contar con el croata, que vería con buenos ojos regresar a un Sevilla que no le cierra la puerta.

Ya no queda ninguna duda en el seno del en cuanto al futuro de Ivan Rakitic. El club azulgrana tiene claro que el ciclo del croata ha concluido después de seis temporadas en las que ha sido casi siempre titular. Incorporado en verano de 2014 procedente del a cambio de dieciocho millones de euros, se trata de un futbolista que hace tiempo que está amortizado y con tan sólo un año más de contrato en azulgrana el club considera que ha llegado el momento de escuchar ofertas para lograr ingresar lo que sea posible. Sin embargo, no hay ofertas de importantes por él y el club intuye que sólo el Sevilla puede convencer a Rakitic para que abandone el Camp Nou para firmar un sueldo más bajo.

El diario Sport incluso habla de cierto interés de parte de un Sevilla que no vería con malos ojos el regreso del croata , estrella en el Sánchez Pizjuán durante cuatro años antes de fichar por el Barcelona, pero sólo si es en unas condiciones ventajosas. Rakitic sigue siendo un futbolista muy querido entre la afición sevillista y él siente una gran identificación tanto con el club hispalense como con la capital andaluza, algo que nunca ha escondido. Pero el Sevilla ni quiere ni puede volverse loco para recuperar al centrocampista.

La posibilidad gusta al club andaluz pero no está en disposición de superar los quince millones de euros , una cifra que podría no satisfacer los veinte que pretende ingresar un Barcelona que espera que más clubes se sumen a la puja, algo que todavía no ha sucedido. Así que la vía sevillista depende de que tanto el Barcelona como el jugador rebajen sus pretensiones en cuanto a traspaso y a ficha, algo que será imprescindible en la misma medida que no haya más ofertas, como pasa en estos momentos. Cabe señalar cómo el club catalán tiene prisa por vender debido a la gigantesca carga presupuestaria en la cuenta de gastos. De todas formas en estos momentos lo único que hay en cuanto a Rakitic son intenciones de uno y otros .

Tanto es así que para abordar una operación del coste económico que conllevaría la vuelta de Rakitic, sería decisivo para el Sevilla certificar su clasificación para disputar la . Actualmente el equipo marcha tercero y meterse en la máxima competición continental aseguraría unos ingresos extra que permitirían afrontar la planificación del próximo verano de forma más desahogada. De hecho, el Sevilla ya comprometió la opción de compra de Suso, que llegó cedido por dieciocho meses, con el Milan a su clasificación para la Liga de Campeones.

Los guiños entre el Sevilla y Rakitic tras su marcha han sido constantes. Él mismo aseguró hace unos meses que su amigo Monchi sabía que quería volver e incluso durante la actual cuarentena del coronavirus ha participado en los vídeos de concienciación que ha difundido el club en las redes sociales para concienciar a sus aficionados de que se quedaran en casa.