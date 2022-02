El Atlético de Madrid y la teoría del huevo 'Kinder Sorpresa'

Con un ojo pendiente de las pruebas por el Covid-19 y el otro, puesto en mejorar la defensa. Así se presenta el Atlético de Madrid en vísperas de un partido clave, que tenía aplazado, ante su "bestia negra", el Levante UD, que a pesar de que está ocupando el farolillo rojo, siempre suele dar disgustos a los rojiblancos. La duda que tienen todos los aficionados colchoneros es ¿qué Atleti se encontrarán hoy? Porque este Atlético es indescifrable. Es como un huevo "Kinder Sorpresa". Hasta que no lo abres, no sabes qué te va a tocar. Unos ratos aparece el equipo instalado en la duda, en la zozobra y en la mala energía y otros, el Atleti del arrebato, las bravas y la épica. Lo cierto y verdad es que esta está siendo, de lejos, la temporada más dura de afrontar para el equipo de Simeone.

Hermoso, positivo en antígenos

De entrada, los colchoneros topan con un dato tremendo: tras el positivo en antígenos de Mario Hermoso, el Atleti encadena nueve positivos por Covid-19 en menos de dos meses. Así, es muy complicado tener continuidad y poder alinear un once tipo competitivo. Con el COVID acechando, Simeone ha convocado a 17 futbolistas para el partido (19:00) ante el Levante en el Metropolitano. Un partido clave, porque por ganar pasan las aspiraciones reales de estar en plaza Champions. No ganar sería letal para los del Cholo. Volviendo al tema Covid-19: Hermoso dio positivo y Giménez negativo. Uno y otro están pendientes de los resultados de las pruebas PCR y las pertinentes autorizaciones de LaLiga para poder jugar. Felipe Monteiro está sancionado tras su durísima entrada a Arambarri y si las pruebas no salen como desea el Atlético, Simeone sólo tendrá un central del primer equipo disponible: Savic.

Manu Lama, en la convocatoria del Cholo

Con serios problemas para hacer la lista, entre sanciones, lesiones y Covid-19, Simeone ha decidido incluir en la lista a un chaval del filial. El central Manu Lama. Es su segunda convocatoria, después de que el Cholo le llamara hace un mes, en el partido de octavos ante la Real Sociedad. Esta será su segunda citación con el primer equipo, ya que estuvo presente en el partido de octavos de Copa ante la Real Sociedad, aunque no llegó a debutar. No sería raro que Lama tuviera minutos ante el Levante. Otras opciones para Simeone serían que Sime Vrsaljko o incluso Kondogbia fueran la pareja de Savic en el eje de la zaga. El Levante siempre se le da mal al Atleti, el equipo está pendiente de las pruebas PCR, ahora mismo sólo tiene un central del primer equipo disponible y mientras los problemas crecen, los aficionados del Atleti se preguntan qué 'huevo Kinder Sorpresa' tocará esta jornada. Al fondo, Simeone: "Cuando los demás se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo".