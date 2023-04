El Atlético de Madrid podría batir un 'récord' de hace 80 años

El equipo de Simeone lleva 32 partidos sin que le piten un penalti a favor...como en los años 40

El fútbol español tiene un problema que no para de crecer: el arbitraje. Nadie sabe qué es mano y qué no, nadie entiende por qué se pitan 'penatitos' cuando se aseguró que no se pitarían, nadie entiende por qué no se crea un específico de VAR y nadie aclara cómo, cuándo y por qué se designan unos árbitros cuyos ascensos y descensos tienen más que ver con la opacidad que con la transparencia. Entre comunicado y comunicado, entre queja y pataleta, los clubes están cada día más descontentos con los árbitros. Cádiz, Osasuna, Sevilla o Atlético de Madrid son algunos de los que han elevado la voz. En pleno estallido del 'caso Negreira', el ambiente se ha vuelto irrespirable. Los clubes no pueden seguir dejando que los árbitros sean los malos de la película y tienen que plantear una reforma arbitral urgente. Una que ayude a mejorar el arbitraje y que revitalice la competición.

El Atlético acumula 32 jornadas sin penaltis a favor y podría batir una marca de la década de los cuarenta

En mitad de ese clima, el Atlético de Madrid, que esta temporada no está teniendo fortuna con los arbitrajes (Figueroa Vázquez, Gil Manzano o Soto Grado, entre otros), va camino de batir un récord de dudoso prestigio. Según los libros de historia, en los años cuarente, el Atlético de Madrid estuvo 32 jornadas sin que le señalaran un penalti entre noviembre de 1942 y diciembre de 1943. Ahora, nada más y nada menos que ochenta años después, la historia se repite. El equipo rojiblanco lleva casi un año sin que le piten un penalti a favor. El último que lanzó el equipo rojiblanco en mayo de 2022, ante el Real Madrid. Desde entonces, a pesar de ser el tercer equipo del campeonato que más ocasiones genera y el tercero que más goles marca, como apunta la cuenta 'Atlético Stats', (@atletico_stats_), no ha tenido una pena máxima a su favor. Ni una. Y eso, que en la temporada 22-23 en España, es el tercer equipo con más acciones en el área rival y el tercero que más remata.

Próxima estación, Camp Nou ante el líder

El equipo de Simeone, que es el conjunto más en forma del campeonato desde que acabó el Mundial de Qatar, lleva 32 jornadas consecutivas sin que le señalen una pena máxima a su favor. Ya ha igualado una marca de hace 80 años y este fin de semana, si no le pitan ninguno, la superará. Visita el Camp Nou y si el encuentro finaliza sin ninguna pena máxima para los del Cholo, el equipo colchonero alcanzará los 33 partidos sin penaltis. Y superará un 'récord' de hace 80 años. En el Atlético de Madrid tienen claro que los árbitros no han tenido influencia decisiva en el lugar que ocupa en la tabla, pero sí siguen sorprendidos porque, a estas alturas de la temporada, es inusual que sigan sin haber disfrutado de ningún penalti a su favor. Próxima estación, el Camp Nou. Espera el líder.