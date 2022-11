El Atlético de Madrid escuchará ofertas por Matheus Cunha

El brasileño, que se ha quedado fuera de la lista brasileña para el Mundial, sigue sin marcar con el Atleti

Quedarse sin Europa tendrá consecuencias. En el Atlético de Madrid no ocultan que la prioridad del club pasa por remontar el vuelo, salir de la crisis de resultados que azota al equipo y marcharse al parón mundialista con algo más de calma. Sin embargo, ante el agujero económico que se abre tras el KO en fase de grupos y la última plaza de un grupo que parecía asequible, el Atlético de Madrid sabe que tendrá que escuchar y seguramente aceptar las ofertas de traspaso que lleguen por sus figuras. Tras el fiasco europeo, el Atlético tendrá que afrontar pérdidas por unos 25-30 millones de euros, cantidad que necesita enjugar para que no se disparen los números rojos en el ejercicio de junio.

Cunha, de revulsivo a quedarse completamente 'seco'

En el Atlético de Madrid insisten en que no hay una necesidad imperatoria de vender a sus jugadores, pero tampoco ocultan que el escenario ha cambiado, que el KO europeo hará daño a las cuentas del club y que, si llegan buenas ofertas por determinados jugadores, habrá que sentarse a escucharlas. En ese casto está Matheus Cunha, el delantero brasileño fichado del Hertha de Berlín hace dos temporadas, por un importe de 26 millones de euros. Cunha, que fue una apuesta del director deportivo Andrea Berta, se ha quedado fuera de la lista del Mundial y no jugará con Brasil. Es la consecuencia directa de su sequía actual. Cunha, que el curso pasado tuvo un rol destacado saliendo desde el banquillo, anotando 6 goles en 29 partidos, esta temporada se ha quedado 'seco'. Es más, en la temporada 22-23, Cunha no ha sido capaz de marcar ni un solo gol en 16 partidos, 11 en Liga y 5 en Champions.

Cunha, contrato hasta 2026 y una cláusula prohibitiva

Matheus Cunha tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta 2026 y despierta el interés de varios clubes ingleses y alemanes, que ya intentaron su fichaje antes de firmar por el cuadro colchonero. Su cláusula, según pudo saber GOAL, está por encima de los 100 millones de euros. A pesar de que en el club colchonero se esperaba la explosión de Cunha, al que se llegó a comparar con Diego Costa, el caso es que el carioca no acaba de consolidarse en el equipo, donde sus números marcan un cambio de tendencia.

El Atlético no quiso negociar por Cunha en agosto

El pasado mes de agosto, varios clubes ingleses, entre ellos el Manchester United, se interesaron en la situación de Cunha, contactando con su entorno. El atacante aseguró que estaba feliz en el Metropolitano y que no tenía en mente cambiar de aires, traspasando al club toda la responsabilidad en cuanto a un posible traspaso. El club se remitió a su cláusula y no quiso sentarse a negociar. Ahora, las circunstancias han cambiado.

Si llega una buena oferta, el Atleti escuchará

Si el año pasado apuntaba cosas realmente buenas desde el banquillo, este curso se ha apagado tanto en el apartado de goles, como en el de asistencias. En el Atlético insisten en que no hay necesidad de ventas hasta junio, pero tampoco son ajenos a la realidad económica que encorsetará al club en los próximos meses. Y si llega una buena oferta por Cunha este invierno, bien de traspaso o bien de cesión con opción de compra, en torno a los 35 millones de euros, esa oferta se estudiará.