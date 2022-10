El Atleti es un experimento sociológico

Rubén Uría analiza el momento delicado de los rojiblancos

Hace unas horas leí que el Atleti es un experimento científico que consiste en averiguar cuánto castigo mental es capaz de soportar el ser humano. Luego leí al compañero Fernando Ballesteros explicar que, en realidad, todo lo que rodea al Atleti parece un experimento sociológico para saber cuánto puede aguantar una masa social mientras la escupen todos los días. Y luego leí que el Atleti es un ‘show’ de Truman gigante, donde sus aficionados son cobayas humanas capaces de resistir lo irresistible, porque soportan que les sustraigan su club, que lo saqueen, que lo desciendan, que les echen de la casa que pagaron, que profanen su camiseta y su escudo, sacrilegios que suceden con la complicidad del periodismo, que calla esas tropelías al tiempo que despelleja vivo al señor de negro que lleva diez años sosteniendo lo insostenible.

Que el Atleti es un experimento científico, sociológico y psicológico, quedó demostrado en su penúltimo episodio. A caballo entre la incompetencia y el masoquismo, después de completar un fracaso estrepitoso en la fase de grupos de la Champions, donde su maravillosa afición llenó el campo y animó a sus jugadores, incluso consumado el gran desastre, la respuesta del grupo consistió en encajar un gol a los 28 segundos y otro más en el minuto 98. Esa fue la respuesta del grupo a la tragedia europea.Esa fue la reacción de los jugadores, que dicen estar a muerte con el entrenador pero cada día lo demuestran menos, para completar una semana donde se multiplica la barra libre de hostias a Simeone, el primero en la foto de los éxitos y también en los fracasos.

Víctima de sí mismo, de su planificación de circo, de sus errores groseros, de su paso atrás crónico, de su falta de contundencia crónica y de un grupo al borde de un ataque de nervios, incapaz de funcionar bajo presión para resolver los partidos donde debe ganar, el Atleti ha tirado media temporada a la basura. Atrapado en debates estériles, unos emponzoñados y otros prefabricados, el equipo parece roto. Un día regala los primeros tiempos, otro los segundos, otro no tiene centrales sanos, al otro regala laterales y se queda sin ellos, al otro Hermoso se encara con un sector del público, al otro Griezmann solo puede jugar 30 minutos, al siguiente su delantera dispara balas de fogueo y de propina, Joao Félix un día merece el paredón y al siguiente de un ídolo. El orden de los factores no altera el producto. En mitad de la histeria colectiva, embutido en una montaña rusa de partidos de manicomio, las miradas, las atléticas y las ajenas, se centran en Simeone. Del Cholo se pide todo, porque de otros no se espera nada.

Los atléticos llevan años escuchando la misma cantinela: Hay que echar a Simeone, porque cobra mucho, porque tiene “la mejor plantilla de la historia” (risas enlatadas), porque los jugadores ya no creen en él y porque nadie quiere reconocer que, por fin, ha llegado el anunciado fin de ciclo. La verdad es que el Atleti ya existía sin Simeone, que no hay nadie imprescindible y que nadie está por encima del escudo. La cuestión es que habrá vida sin Simeone, pero quizá no la haya sin “cholismo”. ¿Hay que echar ahora a Simeone? La pregunta en sí es estúpida y tiene respuesta. No. Primero, porque sería cambiar de caballo en mitad del río. Segundo, porque Simeone siempre ha mostrado capacidad para voltear los malos momentos. Y tercero, porque nadie asegura que, con otro tipo ahí, “la mejor plantilla de la historia” (sic) se ponga a demostrarlo.







La realidad es que Simeone no es un entrenador común. Es otra cosa. Es un mito. Una leyenda forjada en una manera de competir y vivir, el “cholismo”, que trasciende a la persona, al entrenador y a sus decisiones.. La verdad es que Simeone es un ‘escudo humano’ perfecto, porque desde que llegó al club, no se ha escuchado ni una sola crítica a la directiva, ni un sólo cántico contra el palco. Con el Cholo, han vivido una década en la más absoluta calma. Por eso cobra lo que cobra. Porque entrena, gana títulos, logra objetivos, multiplica el presupuesto y de propina, les permite vivir en un remanso de paz. El día que Simeone se vaya, después de diez años sosteniendo lo insostenible, algunos no necesitarán un entrenador, sino otro parapeto humano. Otro ídolo de la afición, otro escudo humano, otro mito tras el que poder esconderse. Si echan al Cholo, no pasará nada. Nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda, porque el Atleti es un experimento que consiste en averiguar cuánto castigo puede soportar una afición.

Rubén Uría