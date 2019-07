El Arsenal negocia con el Real Madrid por Ceballos

Lo 'gunners' se llevarían al mediocampista cedido pagando su sueldo de un año y una cantidad por el préstamo

Dani Ceballos ha provocado un interés significativo en la Premier League este verano, con el como el principal postor, pero el está empujando para conseguir un trato por el mediocampista de 22 años. Las conversaciones progresan y se espera que se cierre una cesión por un año.

El técnico de los Gunners, Unai Emery, es un gran admirador de Ceballos, que se quiere marchar del para asegurarse poder disputar partidos. El Real Madrid tiene quedar todavía su visto bueno a la operación, pero se cree que Zinedine Zidane no impedirá al internacional español abandonar el Bernabéu.

Si el técnico blanco no pone impedimentos, la operación se hará relativamente rápido, ya que el Arsenal desea cerrar rápido el trato.

El potencial movimiento coincide con los comentarios del director general del Arsenal, Josh Kroenke -hijo del dueño, Stan Kroenke- que le ha dicho a los aficionados que tienen que ilusionarse con lo que puede llegar antes de que cierre la ventana de traspasos el próximo mes.

"Yo les diría 'ilusionaos', que sé algunas cosas del grupo que se están trabajando y unas pocas cosas más que, con suerte, están preparadas en la puerta", ha explicado en Arsenal.com

"Nada está cerrado hasta que se cierra, por supuesto, pero sabemos que hay algunas áreas importantes que querémos mejorar en nuestro equipo, para ahora y para el futuro".

"Nuestro equipo deportivo está en esa línea y les hemos pedido que se involucren lo máximo posible".

Ceballos se unió al Real Madrid por 17 millones de euros en 2017 desde el Real , pero no ha conseguido encontrar un sitio de titular en el equipo.

El Real Madrid no quiere perderle de manera permanente, sin emabrgo, y es por eso que una cesión al Arsenal parece la salida más probable en las conversaciones entre ambos clubes.

El artículo sigue a continuación

El Arsenal tendrá que pagar una cantidad por la cesión del año y también costear su sueldo, que se estima alrededor de los tres millones de euros anuales. También se espera que los 'gunners' hagan una tercera oferta al por el lateral izquierdo Kieran TIerney. Los campeones escoceses han desestimado las dos primeras, la última el pasado fin de semana.

La última oferta estaba alrededor de 27 millones de euros, que se supone que es la cifra que está pidiendo el Celtic, pero incluía un buen número de opciones y variables que los escoceses no consideraron aceptable.

Se espera que el Arsenal termine fichándole, pero Neil Lennon, técnico del Celtic, ha dicho que no aceptarán ser intimidados por el equipo de la Premier. "No podemos hacer lo que hacen los clubes en . 55 millones de euros por Wan-Bissaka es mucho dinero y pensamos que Kieran tiene mucha más experiencia y es más completo como lateral a estas alturas de su carrera", ha dicho.



"Es un activo nuestro y tenemos que valorarle. Es un jugador al que tenemos en una gran estima. Irrespetuoso no es la palabra, pero desde luego no queremos ser empujados en ninguna negociación. Estamos en una posición muy fuerte con respecto a muchos de nuestros jugadores. El valor que le damos a Kieran no ha sido alcanzado, y hasta que eso no pase no tenemos nada que discutir"