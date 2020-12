El Arsenal esperará en enero por Isco

Mikel Arteta estaría encantado de cerrar la llegada del malagueño pero los Gunners tendrían complicado fichajrle si no es a través de una cesión.

El esperará a Isco Alarcón en el mercado de fichajes que empieza el próximo 4 de enero. Según ha podido saber Goal, la prioridad de Mikel Arteta es sumar un centrocampista ofensivo a sus filas en el mercado invernal y el mediapunta del Isco es el objetivo.

No obstante, el dinero escasea en el Emirates Stadium y no podrá hacer una gran oferta y sólo podría tratar de cerrar una cesión con algún tipo de obligación de compra de cara al próximo verano.

Isco por su parte ha pedido salir pero no tiene claro si el Madrid le permitirá salir a mitad de la temporada. Aunque el jugador de 28 años no ha sido titular habitual con Zinedine Zidane, ha aparecido en 10 de los 16 partidos de Liga del Madrid esta temporada y el técnico no quiere debilitar su plantilla de cara a la pelea contra el Atleti.

Con la al final de la temporada, Isco quiere sumar más minutos durante la segunda mitad de la campaña para volver a los planes de Luis Enrique.