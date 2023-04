El de Bissau se puso a 100 en Madrid, donde ha vuelto a pasar desapercibido; los números de un futbolista que sigue siendo una joven promesa.

No es precisamente feliz la sensación que debió atravesar Ansu Fati este domingo en Madrid, donde llegó a los 100 partidos oficiales con la camiseta del FC Barcelona. El delantero azulgrana, de apenas 20 años (nació en Bissau el 31/10/2002), saltó al césped (aparentemente alto) del Coliseum Alfonso Pérez para disputar los últimos 23 minutos del duelo ante el Getafe y no pudo ayudar a su equipo a romper la sequía goleadora que arrastra desde hace algunos encuentros. Tristemente para él, no sorprende que no lo haya logrado.

Ansu Fati es uno de los jugadores cuya irrupción en el primer equipo ha causado más impacto en la historia reciente del Barça. Goles y asistencias que llegaron prácticamente desde la cuna y que ilusionaron rápidamente a todos en el Camp Nou, pero su estrella se fue apagando con el paso de las lesiones y con el correr del tiempo. De hecho, tras anotar 16 goles en sus primeros 50 encuentros oficiales con el conjunto catalán, el internacional español solo ha firmado 10 tantos en sus siguientes 50 partidos.

Hace casi cuatro años, Ernesto Valverde sorprendía al hacer ingresar contra el Betis a Ansu Fati en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga 2018-19. El juvenil, de este modo, entraba en la historia del Barcelona al convertirse en el segundo jugador más joven en debutar con la camiseta blaugrana. Ansu hacía su presentación con apenas 16 años y 298 días, tan sólo 18 días mayor que Vicenç Martínez, el dueño del récord (en la temporada 1941-1942, jugó con 16 años y 280 días).

Cien partidos después, la realidad del ahora '10' del Barça es bien diferente. Su capacidad de desborde, su sacrificio, su gol y, sobre todo, su atrevimiento eran algunas de las virtudes que remarcaban los entrenadores que le tuvieron en La Masía, a la que Fati llegó con sólo 10 años. Pero también son cualidades que ha perdido en los últimos tiempos. Seguramente las lleve en la sangre, pero le está costando exteriorizarlas.

Se esperaba que la actual temporada fuera la del resurgimiento. Y las lesiones le respetaron, tal y como demuestran sus presencias en Liga: sólo no tuvo acción contra el Villarreal en la Jornada 21 (suplente) y ante el Almería en la Jornada 23 (sin convocar por molestias físicas). Pero su rendimiento sigue sin estar a la altura de lo que se espera de él.

En total, ha disputado este curso 42 partidos, marcando 7 goles (uno al Intercity y otro al Ceuta, por Copa; cuatro en Liga y uno en la Supercopa; ninguno en Champions) y dando 3 asistencias. Pero sólo completó dos veces los 90': en el Camp Nou ante el Getafe, por la primera rueda de LaLiga, y contra el Viktoria Plzen en República Checa, por la última jornada de la fase de grupos de la Champions, con el Barça ya eliminado. De hecho, tal y como recordaba esta semana el diario "Sport", Ansu Fati completó los 90 minutos solamente cinco veces desde que debutó.