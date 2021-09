Eduardo Camavinga, la realidad que eclipsa a la promesa

El joven futbolista francés ha caído de pie en el Real Madrid y ya es uno de los más utilizados en la rotación de Carlo Ancelotti.

Creo que si algo no hay debatible en este inicio de temporada es que Eduardo Camavinga ha caído de pie en el Real Madrid. El joven talento francés ha entrado derribando la puerta y su irrupción es una de las varias buenas noticias del conjunto blanco en este esperanzador inicio de temporada.

Tras no poder firmar a Mbappé ante la negativa del PSG, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez trataron de dar un golpe de efecto con el fichaje del futbolista francés más prometedor del momento y que era objeto de deseo del propio club parisino. Obviamente, la llegada de Camavinga no cubrió el hueco dejado por el fallido fichaje de Mbappé, pero el Real Madrid consiguió juventud y talento a un muy buen precio de mercado.

Como decía antes, Camavinga no ha podido comenzar con mejor pie en el Real Madrid. Más allá del gol y la asistencia en sus dos primeros partidos, lo que sorprende del galo es el aplomo y la personalidad que demuestra. Jugadas a uno o dos toques, gestos técnicos, coberturas y un despliegue físico que están sorprendiendo en estas primeras fechas. Leí ayer al gran Pepe Brasín en Twitter algo así como: "La temporada pasada de Camavinga debió rozar lo delictivo; no tiene sentido que valga 30 millones", y no puedo estar más de acuerdo. El Real Madrid ha conseguido a un 'superclase' a precio casi de saldo, teniendo en cuenta las barbaridades que se están pagando.

El ex del Rennes viene de una temporada muy complicada, en la que dejó muchas dudas con respecto a la 19/20, en la que se destapó como uno de los mayores talentos del panorama mundial. Aquella temporada, con baile al PSG incluido fue la de la irrupción de un futbolista llamado a dominar la escena futbolísitca en la próxima década. De hecho, su magnífico desempeño le llevó incluso a debutar con el combinado nacional de Francia con tan solo 17 años ante Croacia y solamente un mes después, en su segundo partido con el combinado nacional galo, marcó su primer gol como internacional en la goleada a Ucrania por 7-1.

Ahora, tras dejar atrás Rennes y una temporada 20/21 muy complicada, Camavinga vuelve a sonreír y desde su llegada ha entrado de lleno en la rotación de Carlo Ancelotti. Obviamente, hacerse con un hueco en el centro del campo del Real Madrid es algo muy complicado ahora mismo, pero el francés ha demostrado que ha venido para quedarse y que va a competir por ser uno más. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la realidad está eclipsando a la promesa.