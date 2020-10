Edson Álvarez, de titular a jugador de 'relleno' en el Ajax

El mexicano ingresó al campo cuando el partido estaba 9-0, pese a que el equipo necesitaba hacer rotaciones por el partido del martes ante Atalanta.

Mientras el mundo estaba pendiente del Barcelona vs , en se llevaba a cabo una de las goleadas más importantes en la historia del futbol europeo: Ajax aplastó al VVV por el escandaloso marcador de 13-0, un resultado sin precedentes en el campeonato local.

Ten Hag no hizo demasiados cambios en el once inicial: Schuurs y Blind se mantuvieron como centrales, mientras que Klaassen repitió como el acompañante de Gravenberch en el mediocampo. No hubo sitio para Edson Álvarez, cuya situación cambió tras el mercado de pases.

Sin embargo, la preocupación por el mexicano va más allá de su suplencia. Y es que los de Ámsterdam tenían el partido resuelto desde muy temprano, pues se marcharon al descanso con una ventaja de cuatro goles. Aun así, el ingreso del Machín se produjo a falta de 20 minutos.

Ya con el 9-0 en el marcador y luego de haber realizado varias sustituciones, Ten Hag agotó los cambios con Álvarez. El canterano del América reemplazó a Blind y ocupó su lugar en la defensa, completando un partido que se había convertido en un trámite desde la primera mitad.

Llama poderosamente la atención que el mexicano no estuviera más tiempo en el campo, sobre todo porque en 72 horas tienen otra prueba de fuego: enfrentarán al Atalanta, en la segunda fecha de la fase de grupos de la , donde buscan sus primeros tres puntos.

Parece que el rol de Álvarez ha perdido mayor revelancia de lo previsto inicialmente con el fichaje de Klaassen. El Machín no es la primera opción de Ten Hag en ninguna de las posiciones en las que puede jugar. Su situación preocupa, sobre todo después de lo visto el primer año.