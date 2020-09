Edson Álvarez: “En el mediocampo o defensa, lo que quiero es jugar”

El canterano del América no ha tenido la regularidad esperada con el Ajax.

Pese a que el entrenador Eric Ten Hag lo tiene contemplado como mediocampista, Edson Álvarez aseguró que también podría jugar como defensa pues busca tener minutos con el .

"Lo que quiero es jugar. Algunas veces podré jugar atrás, pero ahora mi mente está enfocada en jugar en mediocampo como me lo pide el entrenador. Si algún día me decide ponerme en la defensa central, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Estoy contento y tranquilo con lo que he hecho", dijo a los canales oficiales de la entidad.

Álvarez entiende cuál es su función en la institución de Ámsterdam a la que llegó desde la Ciudad de en verano del 2019.

"Todos sabemos que jugar en la medicancha es una gran responsabilidad y más en este equipo. Tanto el entrenador como yo hemos entendido el rol que tengo: dar equilibrio, estar bien parado defensivamente y jugar fácil, hacer que mis compañeros jueguen", mencionó.

Desde su arribo al futbol de , Edson únicamente ha jugado doce partidos de Liga, tres de TOTO KNVP beker y uno de clasificación de y .