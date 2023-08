Duilio Davino confirma que Carlos Vela tiene las puertas abiertas de la Selección mexicana

Duilio Davino le abre las puertas de la Selección mexicana a Carlos Vela, para el proceso mundialista de Jaime Lozano.

El jueves 24 de agosto, en las instalaciones del CAR (Centro de Alto Rendimiento) ubicadas al sur de la Ciudad de México, se presentó el nuevo proyecto deportivo de las Seleccionas Nacionales de México en todas sus ctaegorías.

Encabezada por Ivar Sisniega, nuevo presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, la presentación dio pie a una serie de preguntas para los dirigentes del Tricolor, donde se les cuestionó por el futuro de Carlos Vela y otros jugadores aztecas.

Getty

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que el 'Bombardero' y el resto de futbolistas mexicanos tienen la puerta abierta del Tri.

"Sí, sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime también, para ver cómo está y saber si él quisiera regresar. Si está en un buen momento futbolísticamente y que Jaime lo decida. La Selección es de todos y nadie tiene las puertas cerradas, lo que necesitamos es tener a los mejores y más comprometidos", declaró el directivo.

"A Carlos lo conozco, primero creo que se merece una llamada y decirle la puerta de la Selección está abierta para todos. Depsués hay que entender la situación de cada jugador y aquí no se trata de convencer. Cuando un jugador no quiere venir, no quiere venir, y si el jugador pasa por un buen momento y el entrenador decide llamarlo, la Selección es de todos", agregó Davino.