Dudas con Benzema a seis días del PSG

Por Jorge C. Picón - Cuando Benzema tuvo que ser sustituido contra el Elche el pasado 23 de enero, nadie en el club, ni siquiera el propio Karim, esperaba que fuese a estar los casi 20 días de baja que encadena desde entonces. La situación con el bíceps femoral del francés es delicada y en el cuerpo médico empiezan a brotar las dudas de cómo estará de cara al duelo de Champions League contra el PSG del próximo martes. Lo que en un principio se daba por hecho, que estaría al 100% en París, ahora va acompañado de cierta incertidumbre.

La situación se va a analizar día a día, siendo el propio futbolista quien marque los tiempos, tal y como ha podido saber Goal. Si algo ha aprendido Benzema en estos años ha sido a escuchar y a conocer su cuerpo y será él quien decida primero, si juega en Villarreal el sábado y, a partir de ese partido, si está para viajar a París con el equipo. Respecto al duelo de la Cerámica, el riesgo será cero, una política que tanto Pintus como Ancelotti quieren preservar hasta situaciones límite.

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que Benzema hizo parte de la sesión con el grupo el pasado viernes. Sin embargo, volvió al gimnasio el domingo y ni siquiera estuvo convocado en Granada. Ayer, en el primer entrenamiento de la semana, repitió en el interior de las instalaciones. Hoy volvió a trabajar al margen como otro de los lesionados: Mendy. Su compatriota, tocado del aductor de la pierza izquierda, está en una situación similar y también es duda para París.

La baja de Karim es la más sensible que puede sufrir el Madrid esta temporada. El francés lleva 24 goles y nueve asistencias. Su problema es que, a sus 34 años, suma 28 partidos con el Madrid y otros siete con la selección francesas, los cuales no estaban en su calendario cuando estaba castigado por su federación. Ni el jugador ni el cuerpo técnico pierden la esperanza, pero lo cierto es que ya no tienen la confianza total de que llegue al 100%.